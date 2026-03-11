  1. Inicio
Ultiman a guardia de seguridad mientras trabajaba en Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Juan Ángel Cruz Yanes, de 61 años de edad, quien era originario del caserío Guajire, en el municipio de Lepaterique

El cuerpo fue retirado de la morgue del Ministerio Público.

 Foto: Estalin Irías
Tegucigalpa, Honduras.

Un guardia de seguridad fue asesinado este miércoles mientras realizaba su trabajo en la caseta de ingreso a la colonia Modelo, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Juan Ángel Cruz Yanes, de 61 años de edad, quien era originario del caserío Guajire, en el municipio de Lepaterique, se encontraba de turno durante la noche cuando ocurrió el ataque.

De acuerdo con la información preliminar, el vigilante estaba dentro de la caseta ubicada junto al portón de acceso a la colonia cuando fue atacado. Fue encontrado sin vida por vecinos del sector a pocos metros del lugar, alrededor de las 4:00 o 5:00 de la mañana.

En la escena quedaron varias sillas y recipientes en el suelo, por lo que las autoridades presumen que pudo haberse producido un forcejeo previo al crimen.

Además, presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Cerca del cuerpo las autoridades localizaron una botella de vidrio rota, que podría haber sido utilizada para atacarlo.

Dentro de la caseta se encontraba la billetera de la víctima, aunque su teléfono celular no fue hallado en el lugar.

La esposa del fallecido, Walditrudis Serbellón, indicó que la última vez que habló con él fue la noche del martes, cuando le comentó que llegaría tarde a casa, ya que pasaría por el mercado para comprar alimentos.

Cruz Yanes había comenzado a trabajar como guardia en ese sector desde febrero del año pasado y realizaba turnos prolongados junto a su hijastro, quien lo relevaría este miércoles.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando el caso para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el responsable.

El cuerpo fue retirado de la morgue del Ministerio Público durante la tarde y trasladado a su comunidad de origen para darle sepultura.

