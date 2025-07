Al alza casos de covid-19, piden reforzar medidas de prevención

San Pedro Sula, Honduras

El departamento de Cortés ha experimentado un leve pero sostenido aumento en los casos de covid-19 durante las últimas semanas.

Así lo informarán las autoridades de las regiones sanitarias de Cortés y metropolitana de San Pedro Sula, así como del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Alma Barahona, epidemióloga de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, indicó que en las últimas cuatro semanas se reportaron 200 casos sospechosos de covid-19, de los cuales 41 resultaron positivos.

Detalló que, hasta el momento, no se han registrado hospitalizaciones ni casos graves, y que la mayoría de los pacientes son personas no vacunadas o que no completan el esquema de vacunación contra el covid-19.