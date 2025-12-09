Tabla posiciones Champions: Barcelona fuera del top y sorpresa en la cima

Barcelona, España.

¡No se mueve el liderato!La jornada 6 de la Champions League ya comenzó y este martes 9 de diciembre comenzaron con la acción. Tras los partidos disputados, el primer lugar de la tabla no se mueve, pero un poderoso comienza a meter presión.

La jornada comenzó con el triunfo 1-0 del Olympiacos de Grecia vs el Kairat. Posteriormente, el Bayern hizo lo suyo y venció por 3-1 al Sporting de Lisboa; el Atalanta dio uno de los golpes de la fecha al vencer por 2-1 al Chelsea.

Asimismo, el Mónaco venció por 1-0 al Galatasaray, Marsella derrotó por 2-3 al Union y el Atlético de Madrid le remontó al PSV por 2-3. Barcelona también cumplió con su tarea y aunque pasó apuros, derrotó por 2-1 al Frankfurt, el Tottenham goleó 3-0 al Praga y el plato fuerte de esta jornada quedó con un amargo 0-0, teniendo como protagonistas al Inter y Liverpool.