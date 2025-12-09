Tabla posiciones Champions: Barcelona fuera del top y sorpresa en la cima

¡No se mueve el liderato!La jornada 6 de la Champions League ya comenzó y este martes 9 de diciembre comenzaron con la acción. Tras los partidos disputados, el primer lugar de la tabla no se mueve, pero un poderoso comienza a meter presión.
La jornada comenzó con el triunfo 1-0 del Olympiacos de Grecia vs el Kairat. Posteriormente, el Bayern hizo lo suyo y venció por 3-1 al Sporting de Lisboa; el Atalanta dio uno de los golpes de la fecha al vencer por 2-1 al Chelsea.
Asimismo, el Mónaco venció por 1-0 al Galatasaray, Marsella derrotó por 2-3 al Union y el Atlético de Madrid le remontó al PSV por 2-3. Barcelona también cumplió con su tarea y aunque pasó apuros, derrotó por 2-1 al Frankfurt, el Tottenham goleó 3-0 al Praga y el plato fuerte de esta jornada quedó con un amargo 0-0, teniendo como protagonistas al Inter y Liverpool.
Con estos resultados, el Arsenal que juega este miércoles ante el Brujas, se mantiene en el liderato con 15 unidades. Le sigue el Bayern Múnich con la misma cantidad tras su triunfo en esta fecha.
El Atalanta, con su sorpresivo triunfo ante Chelsea, escala en la tabla de posiciones al tercer lugar con 13 puntos. PSG es cuarto con 12 unidades, Inter luego de su derrota es quinto con la misma cantidad y continúa el Real Madrid; el equipo de Xabi se enfrenta este miércoles al City de Guardiola.
El Barcelona con su triunfo ante el Frankfurt sigue fuera del 'top 8', pero va saliendo. Ahora se ubican en el puesto 14 con 10 unidades y es seguido por el Newcastle, Marsella, Galatasaray, Mónaco y PSV que tienen 9 puntos.
TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE
Con pocas opciones se encuentra el Benfica en el lugar 31 con 3 puntos, seguido del Slavia Praga con 3, Bodo Glimt con 2, Villarreal con 1, Karat con 1 y el Ajax es el peor equipo en esta temporada con 0 unidades tras cinco partidos que ha disputado.