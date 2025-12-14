Mujer da a luz mientras esperaba el cambio del semáforo en La Ceiba

La Ceiba.

La rápida y oportuna acción del personal de emergencia del 911 convirtió un alto en un semáforo de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en un escenario de vida, luego de que tuvieran que asistir el parto de una mujer a bordo de una ambulancia en la vía pública.​

El suceso ocurrió la noche de ayer sábado, aproximadamente a las 8:48 pm, en el semáforo de la colonia Pizzaty. ​

La protagonista de la historia es Melina Bood, de 32 años, quien era acompañada por su esposo, Luis Alfredo Alemán.

El parto se desencadenó antes de que pudieran llegar al centro asistencial, mientras esperaban el cambio de luz del semáforo.

Gracias a la intervención inmediata y profesional de los paramédicos Milgian Hércules e Irina Ramírez, con el apoyo del motorista Kevin Sevilla, el nacimiento se dio de manera exitosa dentro de la unidad.​

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El equipo confirmó que la bebé nació sana y que tanto la madre como la recién nacida se encuentran en óptimo estado de salud.