Roberto Contreras asegura el inicio del escrutinio especial pese a renuncias del personal acreditado

San Pedro Sula

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), informó hoy que el proceso de escrutinio especial de las elecciones generales en Honduras sufrió un contratiempo luego de la renuncia de parte del personal acreditado, aunque aseguró que se están tomando medidas inmediatas para garantizar su inicio este mismo día.

Contreras explicó que fueron notificados ayer por la noche sobre la dimisión de 60 personas de las 200 que habían sido acreditadas para participar en el proceso. “Nosotros fuimos notificados el día de ayer, ya como a eso de las 7 de la noche, que de las 200 personas que fueron acreditadas para participar en este escrutinio especial, 60 personas renunciaron. Dijeron que ellos no estaban listos para poder enfrentar esta situación”, señaló.

Ante este inconveniente, detalló que ya se trabaja en la sustitución del personal faltante para no retrasar el cronograma. “Estamos llenando ese cupo de las 60 personas que hacen falta a fin de que este mismo día empiece el escrutinio especial, no sin antes revisar que hayan participado en elecciones internas, que hayan votado el 30 de noviembre, que sean liberales, que estén censados y también que tengan el expertise o el entrenamiento del manejo de urnas electorales”, explicó.

El edil indicó que, una vez completada la nómina, la lista será enviada a Tegucigalpa para iniciar el escrutinio especial de 2,770 actas. “Eso es lo que estamos haciendo en este momento para mandar la lista a Tegucigalpa y poder completar las 200 personas e iniciar este proceso de escrutinio especial de las 2.770 actas. Una vez concluido este proceso, se pasará a las urnas que fueron impugnadas y ya después de eso se tendrá que aceptar el resultado del CNE”, afirmó.

En relación con las manifestaciones anunciadas por Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla, Contreras fue enfático en señalar que se trata de una decisión personal y no de una postura institucional del Partido Liberal. “Ella se manifiesta como una persona natural, no jurídica. La persona jurídica es el ente colegiado que se llama Partido Liberal de Honduras y ella lo está haciendo a título personal”, aclaró.

Añadió que la Constitución respalda el derecho a la libre expresión, siempre que no se altere el orden público. “La Constitución de la República le asiste el derecho de poder manifestarse siempre y cuando no bloquee las calles. Ahí no hay ningún problema, esa es la decisión de ella. El partido no está llamando a nadie a las calles. Si alguien lo quiere hacer por su cuenta, es un asunto muy personal”, sostuvo.

Asimismo, Contreras se refirió a la reunión sostenida recientemente, de la cual surgieron dos comisiones clave. “Fue la creación de dos comisiones muy importantes. La primera es la comisión de enlace con el CNE, donde se le pide a la consejera, la abogada Ana Paola Hall, que el tuit no solo sea por 1.080 actas, sino que sea por 2.770. Estuvimos de acuerdo tanto el Partido Liberal, y se llamó al Partido Nacional y están de acuerdo”, explicó.

La segunda comisión, según detalló, tiene como objetivo evitar conflictos mayores durante el proceso. “La segunda comisión es el enlace en una comisión de crisis dentro del Partido Liberal con el Partido Nacional para estar monitoreando este proceso y que ningún pescador vaya a hacer buena pesca en aguas revueltas”, dijo, al advertir que no permitirán que otros sectores políticos intenten sacar ventaja de la situación.

En ese sentido, señaló directamente a Libre como un partido que, según sus palabras, “perdió las elecciones”, y llamó a la responsabilidad de la clase política.

Finalmente, Contreras hizo un llamado a la calma y a respetar la voluntad popular. “No puede ser que la emotividad nos lleve a meterle fuego a un país que fue a las urnas pacíficamente y que lo único que quiere es vivir en paz”, concluyó.