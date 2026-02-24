Padres de becarios en Taiwán piden al Gobierno hondureño restablecer relaciones con esa nación

Tegucigalpa, Honduras.

Según expone la carta, durante los últimos años Taiwán ha mantenido un compromiso constante con la formación académica de jóvenes hondureños , mediante programas de cooperación y oportunidades de especialización profesional.

La Asociación de Padres de Estudiantes Hondureños en Taiwán dirigió este martes una carta pública al presidente de la República, Nasry Asfura , en la que solicita el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y la República de China (Taiwán).

La organización subrayó que el eventual restablecimiento de relaciones con Taiwán representa un asunto de especial relevancia para los estudiantes hondureños que actualmente cursan estudios superiores en esa nación asiática.

Consideró que la reanudación de vínculos diplomáticos podría consolidar los lazos históricos entre ambos países y ampliar las oportunidades de cooperación educativa, científica y tecnológica.

A juicio de la Asociación, fortalecer esa relación bilateral contribuiría no solo al desarrollo académico y profesional de los becarios, sino también al crecimiento humano y social de Honduras.

En ese contexto, los padres de familia solicitaron que, en el marco de las decisiones de política exterior que estime pertinentes el Gobierno, se analice "lo más pronto posible" la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Taiwán.

La carta enfatizó que dicha medida beneficiaría directamente a los estudiantes y profesionales hondureños en formación, así como al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambos pueblos.