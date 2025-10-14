Polémico bono climático: Destinaron L661 millones en plena campaña electoral

San Pedro Sula, Honduras

Son 661.1 millones de lempiras los que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está destinando en la entrega del polémico Bono de Alivio Climático. La institución dijo de forma genérica que el dinero se está entregando para apoyar a las personas más vulnerables al cambio climático en seis departamentos de Honduras, sin embargo, los mismos beneficiarios denunciaron que al recibirlo les pedían votar por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Ante esto, expertos pidieron explicar de dónde sale el dinero, si es que “está saliendo ese dinero del Presupuesto General de la República, que de paso no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas, para suplementar medicamentos en el Sistema Sanitario Nacional; o está saliendo de nuevos créditos, de nuevos endeudamientos que ha sometido este gobierno mediante el Poder Legislativo?; ¿serán esos los dineros del CAF los que andan circulando? O sea, ¿qué dinero es el que anda circulando?, ¿o es el dinero del narco financiamiento, del Cartel de los Soles el que está entregando a la población hondureña para ganarse su voluntad y pueda capitalizarlo políticamente?” preguntó el analista Oliver Erazo. En una nota de prensa, la institución compartió el desembolso total en Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso, donde 101,453 hogares recibieron 7,000 cada uno. El dinero era entregado en efectivo a personas previamente seleccionadas. Esto generó polémica debido a la poca transparencia del proceso a menos de dos meses de las elecciones generales, pues “la entrega de dinero en efectivo es un problema permanente" que puede traer problemas, cuestionó el exfiscal, Edmundo Orellana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para él, esta estrategia ya se ha utilizado en otros gobiernos que entregaban ayudas sociales para ganar más adeptos en el proceso electoral. Incluso, les prometían más apoyo si ganaban.

Entrega de dinero

Sedesol explicó que el apoyo "económico está dirigido a los hogares que más sufren las consecuencias de fenómenos climáticos adversos, como inundaciones, derrumbes y pérdidas agrícolas, que afectan su subsistencia y bienestar". En ese sentido, justificó que entregan bonos a 7,035 hogares en Atlántida, donde desembolsaron 49.2 millones de lempiras. En Yoro fueron 19,909 hogares los que recibieron 7,000 lempiras cada uno, por lo que la suma total asciende los 90.3 millones. Otros 81.5 millones son entregados por concepto de bonos climáticos a 11,654 familias de Santa Bárbara y 40.2 millones de lempiras para 5,753 hogares en El Paraíso. En Francisco Morazán son 155.1 millones de lempiras para más de 22 mil familias, mientras que en Cortés se distribuye el mayor número de bonos: 34,936 que equivalen a 244.5 millones de lempiras.

En este departamento, justo en el municipio de San Pedro Sula, varios beneficiarios, que salían de la escuela Soledad Fernández del barrio Barandillas en San Pedro Sula denunciaron que les entregaban 7,000 lempiras a cambio del voto por el Partido Libertad y Refundación (Libre). “Yo ando con mis tías, les hice la fila porque ya son mayores, somos de la colonia Unión y se anotaron en una escuela y ellas bien saben que a cambio de este bono que les están dando tienen que votar por Libre“, dijo una de las jóvenes que esperaba que sus familiares salieran con el dinero la tarde del lunes. Las largas filas estaban desde el fin de semana, pero hasta la tarde del martes cientos de personas continuaban afuera del centro educativo para recibir el dinero en efectivo; algunos, incluso, se habían quedado a dormir en la calle, constató LA PRENSA Premium en un recorrido. Otra de las mujeres aseguró que "es un bono del gobierno, lo está dando la presidenta Xiomara Castro, pero creo que al final todo va inmiscuido porque adentro les están diciendo que voten por Rixi (Moncada). Este bono es político". La mujer dijo que estaba desde las 8:00 de la mañana y que a su mamá la habían anotado en un listado en una escuela cerca de su colonia. "Es un bono político", repitió frente a periodistas. El video se hizo viral en X. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pieneda, lo reposteó diciéndole a la gente que “tome el bono de alivio climático y vote el 30/11. Hágalo por Honduras”. Para el analista Oliver Erazo, este es un mensaje claro de la compra de conciencia previo a un proceso electoral. Dijo que la entrega del bono climático más que político es electorero y esto “va a generar lo que siempre ha producido: actos de corrupción, la población va a agarrar el dinero porque entiende que es su dinero, son sus impuestos, por igual el efecto político no lo van a alcanzar. La gente no va a ir a votar por ellos porque la misma gente sabe que eso es una conducta inapropiada, lógicamente”. Sedesol, por su parte, justificó que los bonos son otorgados luego del levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en 47 municipios del país afectados por el cambio climático, pero no dio mayores detalles en la nota publicada. El levantamiento de la ficha se realizó en tres etapas: recopilación de información socioeconómica, validación y análisis de los datos, y posterior entrega de la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), prevista para septiembre de este año, según dijo la institución de Desarrollo Social el pasado 30 de julio de 2025 en una nota publicada por Canal 8. LA PRENSA Premium intentó comunicarse con la titular de Sedesol, Mirtha Gutiérrez, quien contestó en un mensaje vía WhatsApp que iba en carretera y que al parar atendería al equipo; hasta el cierre de esta edición no había contestado.

Proselitismo

De acuerdo con el analista Oliver Erazo, la entrega de este bono refleja que “la compra de la conciencia del ciudadano hondureño ha sido una práctica constante de la clase política y es precisamente por eso el nivel de corrupción estructural que existe en el país”. El experto recordó que el dinero no es patrimonio de las personas que integran el Partido Libre, sino que “están entregando ese dinero en los impuestos de todos los hondureños y de todos aquellos que dicen ellos mismos que no pagan impuestos”. Lamentó que están contribuyendo a formar una sociedad asistencialista, pero lo que realmente se necesita es una población productiva y comprometida. Afirmó que los políticos, no solo de ahora sino de gobiernos anteriores, siempre han creado cualquier cantidad de bonos, pero es necesario saber de dónde sale el dinero. En una nota publicada en Canal 8 el pasado 30 de julio, Sedesol dijo que la Ficha Socioeconómica Única se realizaba con apoyo de varias instituciones del Estado, pero también del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, por su parte, afirmó que el Gobierno lo que está haciendo es “chantajear a la población”, pues "si tuvieran un poquito de pudor y de vergüenza no realizan este tipo de acciones a tan corto tiempo de las elecciones”. Según ella, lo que demuestran es desesperación, pues el país está a las puertas de un proceso electoral que Libre va a perder, pero “no van a poder convencerlos ni así les regalen absolutamente el universo entero”.