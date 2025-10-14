Polémico bono climático: Destinaron L661 millones en plena campaña electoral

Son 661.1 millones de lempiras los que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está destinando en la entrega del polémico Bono de Alivio Climático.La institución dijo de forma genérica que el dinero se está entregando para apoyar a las personas más vulnerables al cambio climático en seis departamentos de Honduras, sin embargo, los mismos beneficiarios denunciaron que al recibirlo les pedían votar por el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/cronologia/-/meta/partido-libertad-y-refundacion" target="_blank">Partido Libertad y Refundación (Libre).</a>Ante esto, expertos pidieron explicar de dónde sale el dinero, si es que “está saliendo ese dinero del Presupuesto General de la República, que de paso no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas, para suplementar medicamentos en el Sistema Sanitario Nacional; o está saliendo de nuevos créditos, de nuevos endeudamientos que ha sometido este gobierno mediante el Poder Legislativo?; ¿serán esos los dineros del CAF los que andan circulando? O sea, ¿qué dinero es el que anda circulando?, ¿o es el dinero del narco financiamiento, del Cartel de los Soles el que está entregando a la población hondureña para ganarse su voluntad y pueda capitalizarlo políticamente?” preguntó el analista Oliver Erazo.En una nota de prensa, la institución compartió el desembolso total en Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso, donde 101,453 hogares recibieron 7,000 cada uno. El dinero era entregado en efectivo a personas previamente seleccionadas.Esto generó polémica debido a la poca transparencia del proceso a menos de dos meses de las elecciones generales, pues “la entrega de dinero en efectivo es un problema permanente" que puede traer problemas, cuestionó el exfiscal, Edmundo Orellana.Para él, esta estrategia ya se ha utilizado en otros gobiernos que entregaban ayudas sociales para ganar más adeptos en el proceso electoral. Incluso, les prometían más apoyo si ganaban.