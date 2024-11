$!Honduras evalúa las secuelas de la tormenta Sara: pérdidas millonarias en cultivos, ganado e infraestructura

Tegucigalpa, Honduras.

”Vamos a empezar de cero otra vez. Nos hemos levantado ‘a puras cachas’, pero ahora no sé cómo vamos a salir de esta, se me ahogaron unas 15 reses, si no es que más”, dijo don Freddy Vargas, un ganadero de Atlántida, cuando LA PRENSA Premium le consultó sobre los daños que dejó en su finca la tormenta Sara -que azotó Honduras desde el jueves pasado y se disipó el domingo-.

Miles de hondureños enfrentan las secuelas de una tormenta tropical que, aunque no alcanzó el nivel de devastación de Eta e Iota en 2020, dejó una huella profunda a nivel económico y social.

Dos días después del paso del fenómeno, todavía hay comunidades incomunicadas, hogares reducidos a escombros, campos devastados y ganado perdido en el desastre.

Sus efectos se sintieron en todo el país, golpeando con mayor fuerza a los departamentos de Atlántida, Yoro, Choluteca, Colón y Valle, donde hay familias que llegaron a perder hasta 250 cabezas de ganado, viviendas, enseres y hasta resultaron heridos, según testimonios recogidos por este medio.

Las autoridades todavía no tienen un cálculo monetario preliminar de las pérdidas totales, pero solo en Atlántida, se estiman pérdidas en ganado que sobrepasan los L100 millones.

Sobre las pérdidas en los sectores productivos, José Chacón, director de la Federación Nacional de Ganaderos de Honduras (Fenag), aseguró que podrían ascender a los L8 mil millones.

En cuanto al sector de infraestructura, el ministro de la Secretaría de Infraestructura (SIT), Octavio Pineda, informó que los daños son de aproximadamente L500 millones, pero continúan evaluando las afectaciones para definir con exactitud los recursos necesarios.

”Todavía seguimos haciendo conteos para hacer un cierre final, nosotros no tenemos presupuesto pero le estamos pidiendo a Sefin y ya nos mandó una guía para llenar con las afectaciones y documentación respaldo enmarcado en la emergencia”, manifestó.