Xiomara Castro propone crear fondo internacional para la justicia cafetalera

San Pedro Sula

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, propuso ante la Organización Internacional del Café (OIC), "crear un fondo internacional para la justicia cafetalera" que "garantice precio justos y crédito verde para los pequeños productores". Castro hizo la propuesta durante la inauguración de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café de la OIC, que se celebrará desde hoy hasta el viernes en San Pedro Sula, norte de Honduras, con la asistencia de delegados de 77 países del organismo cafetero.

Un acuerdo de comercio justo

La mandataria señaló que "el café no es solo un producto, es cultura, es historia, identidad y sacrificio de nuestros pueblos", y abogó por "impulsar una red global de innovación" y porque "los países productores compartamos ciencia, tecnología y semilla, resistente para enfrentar juntos los efectos del cambio climático". También propuso "promover un acuerdo de comercio justo y trazabilidad, un acuerdo que asegure que cada taza de café pueda contarse desde el árbol hasta la mesa, y que ningún productor vuelva a ser víctima de intermediarios o exclusión de los mercados internacionales". "Honduras cree en un comercio con justicia, en una producción con dignidad y en una cooperación entre iguales. Ese es el llamado que hoy hacemos al mundo desde San Pedro Sula", recalcó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La directora ejecutiva de la OIC, Vanusia Nogueira, indicó que desde que Honduras se unió al organismo, en 1967, "ha demostrado una participación activa y constante" y destacó el liderazgo del representante hondureño ante la Organización, Iván Romero. Nogueira valoró la importancia de que los países productores de la región y todos los miembros de la OIC "sigan trabajando juntos para construir un futuro brillante, inclusivo y sostenible para todo el sector cafetalero del mundo". En paralelo a la asamblea del Consejo Internacional del Café, que es la máxima autoridad de la OIC, también se celebrará el Séptimo Foro de Directores Ejecutivos.

El café como identidad