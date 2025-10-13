$!San Pedro Sula da la bienvenida a la élite mundial del café

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras se ha convertido esta semana en la capital mundial del café al ser sede de la 140 Asamblea de la Organización Internacional del Café (OIC), un hecho histórico que marca un antes y un después para el sector cafetalero nacional. Más de 250 delegados de 77 países se reunieron desde este lunes, en San Pedro Sula, para debatir los desafíos y oportunidades del rubro, en un evento que contó con la participación de productores, exportadores, inversionistas y organismos internacionales.

Este se considera un hito para Honduras y un reconocimiento al esfuerzo de más de 120,000 familias hondureñas que dependen directamente del café. Por primera vez, Honduras se consolida como un actor propositivo dentro de la OIC, con la oportunidad de plantear políticas que beneficien al sector cafetalero y fortalezcan la economía rural. La presidenta Xiomara Castro encabezó el acto inaugural dando la bienvenida oficial a los delegados internacionales. “Honduras es tierra del aroma inconfundible del café, fruto del esfuerzo de miles de familias que desde el amanecer siembran con esperanza el grano. Hoy, por primera vez, esta asamblea se celebra en nuestro país. Esto marca un hito en nuestra diplomacia y confirma que el nombre de Honduras se pronuncia en el mundo con respeto y admiración”, afirmó la mandataria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante su discurso, la presidenta enfatizó que San Pedro Sula se convierte en el epicentro mundial del diálogo y la cooperación cafetalera, y recordó que el café hondureño no solo es un producto, sino también trabajo, cultura, dignidad y el sustento de millones de familias. Honduras es líder en producción de café en Centroamérica, tercera en América Latina y octava a nivel mundial. En 2024, el Gobierno lanzó un Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, logrando en la primera etapa la entrega de 30 millones de plantas y en la segunda etapa 115 millones de plantas, apoyadas con crédito, asistencia técnica y capacitaciones para más de 150,000 productores, de los cuales tres de cada 10 son mujeres, indicó.

“Estamos avanzando hacia una caficultura sostenible y con justicia ambiental. Hemos reducido en más del 90% la deforestación en zonas protegidas y aseguramos que cada grano de café hondureño sea una taza de vida para el planeta”, aseguró Castro. Además, destacó que el modelo nacional se adapta a las nuevas regulaciones de la Unión Europea, fortaleciendo la competitividad del café hondureño en mercados internacionales. La presidenta propuso también la creación de un fondo internacional para la justicia cafetalera, que garantice precios justos y crédito verde para pequeños productores, reconozca al café como patrimonio de los pueblos productores y fomente una red global de innovación para compartir ciencia, tecnología y semillas resistentes, promoviendo comercio justo y protección frente a intermediarios y exclusiones de mercados internacionales.

Más temprano, durante la mañana, se llevó a cabo un panel denominado "Mujeres en la cadena de valor del café", de emprendedoras pertenecientes a fincas y asociaciones cafetaleras, con el propósito de destacar su papel fundamental en la producción y distribución. Paralelamente se presentaron estands de turismo y exposiciones de diversas marcas y fincas cafetaleras, entre ellas Montecristo, de Santa Rosa de Copán; y Finca Madre Linda, de Santa Bárbara, entre otras. En un espacio privado se llevó a cabo la socialización de la Guía para la Adquisición y Gestión de Propiedades para el Cultivo de Café, presentada como una oportunidad estratégica para fortalecer la producción y el acceso a tierras cafetaleras.

El viceministro de Caficultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Carlos Murillo, subrayó que la cumbre representa una oportunidad única para que productores, comercializadores y exportadores fortalezcan vínculos con organismos de cooperación, entidades financieras y organismos multilaterales, con el fin de mejorar las condiciones de financiamiento y competitividad. “Los ojos del mundo cafetero están puestos en Honduras, queremos que nos vean no solo como un país productor de cantidad y calidad, sino también como una nación que participa en la toma de decisiones globales", enfatizó Murillo.

"Honduras ya no es la capital del crimen, hoy es la capital del café”, Carlos Murillo, vicepresidente del café en la SAG

Durante la semana se van a proponer mecanismos de justiprecio, esquemas de comercialización más justos y oportunos, y modelos de financiamiento accesibles, que permitan acceder a recursos frescos en mejores condiciones. Se desarrollarán foros, debates y conferencias especializadas, donde se abordarán temas clave como la sostenibilidad, el impacto del cambio climático, las regulaciones internacionales y las nuevas tendencias del mercado del café. Además, se presentarán nuevas metodologías para la certificación de cafés especiales, un rubro en el que Honduras buscará posicionarse con fuerza en los mercados internacionales. La agenda también incluye el debate sobre la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea sobre deforestación cero, uno de los puntos más sensibles para los países productores.

El tema europeo será de los más discutidos, ya que algunos países han solicitado aplazar nuevamente su aplicación, pues no se trata de falta de preparación, sino de garantizar claridad en los mecanismos de verificación y comunicación. En Honduras, más del 95% de la producción se cultiva en áreas no deforestadas, cumpliendo con la legislación nacional. A través de la 140 Asamblea de la OIC, Honduras fortalecerá su liderazgo regional, impulsará la generación de empleo, atraerá inversión extranjera y reafirmará su compromiso con la sostenibilidad y la calidad del café hondureño, reconocido mundialmente por su sabor y excelencia. En el marco de esta asamblea, la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, Vanúsia Nogueira, destacó los principales retos y oportunidades que enfrenta el sector cafetalero a nivel mundial. Entre los temas centrales, afirmó, se encuentran el cambio climático, la prosperidad de los productores, la logística y el acceso al financiamiento. “Tenemos problemas y retos comunes en muchos países, pero estos varían de una región a otra, las soluciones no son iguales para todos. Estamos buscando las similitudes, las diferencias y cómo vamos a manejar todo eso”, explicó Nogueira, al referirse a los desafíos globales del café. Honduras, dijo, mantiene su posición como el tercer productor más grande de café en América Latina y el cuarto exportador de café arábico en el mundo; sin embargo, la experta reconoció que el país ha enfrentado dificultades derivadas de la roya, lo que provocó una caída en la producción durante los últimos años. Aun así, Nogueira resaltó los esfuerzos de los productores hondureños por renovar plantaciones y aplicar nuevas prácticas agrícolas más sostenibles, lo que ha permitido recuperar la productividad y elevar la calidad del grano.

“Tenemos una gran oportunidad, Honduras está produciendo ahora con mucha más calidad": Vanúsia Nogueira, directora ejecutiva de la OIC

La directora de la OIC también se refirió a las relaciones comerciales con la Unión Europea, donde existen diferentes niveles de avance entre los países productores. “Algunos están más adelantados, otros más rezagados, pero todos son conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado”, señaló. Nogueira subrayó que la industria cafetalera sigue siendo una actividad a cielo abierto, fuertemente dependiente del clima, y que la prioridad debe ser desarrollar plantas más resilientes ante las altas temperaturas y la escasez de agua. Según coincidió Basilio Fuschich, presidente de la Asociación de Exportadores de Honduras, esta asamble colocó al país en la escena global del café. “Esta es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud en Honduras, como hondureños debemos sentirnos orgullosos. El año pasado se celebró en India, este año nos toca a nosotros y el próximo año será en Suiza, así nos codeamos con los grandes del café mundial”, destacó Buchichi. El líder gremial expuso que uno de los objetivos principales de la cumbre es garantizar un precio justo para toda la cadena productora, comercializadora y exportadora del café, así como promover el acceso a nuevos financiamientos que fortalezcan al sector.

"Debemos de dimensionar y destacar lo que está pasando aquí, hoy los ojos del mundo están sobre Honduras": Basilio Fuschich, empresario

“El 95% del café del mundo se produce en los 77 países miembros del OIC, donde confluyen productores, comercializadores y exportadores. Este encuentro pone a Honduras frente a nuevos bancos, clientes y proyectos”, agregó. Buchichi también resaltó la magnitud del evento y la participación de la elite del café mundial, incluyendo empresarios, banqueros y comisiones de países como Papúa Nueva Guinea, Uganda y Costa de Marfil, quienes se han desplazado para intercambiar experiencias y participar en las reuniones técnicas y comisiones de trabajo que comenzaron días antes de la apertura oficial. El presidente de la Asociación recordó que el café es un motor económico y social para Honduras, con aproximadamente 1.5 millones de hondureños involucrados directa o indirectamente en la producción del grano, reafirmando la relevancia de esta actividad para la economía y el desarrollo del país. “Hemos venido toda la cadena, desde productores hasta exportadores, para trabajar y generar oportunidades. Este evento es una ventana para mostrar que Honduras es un actor clave en el mercado mundial del café”, concluyó Buchichi.

Según cifras del Ihcafe, alrededor del 20% de los productores registrados son mujeres.