$!San Pedro Sula da la bienvenida a la élite mundial del café

“Estamos avanzando hacia una caficultura sostenible y con justicia ambiental. Hemos reducido en más del 90% la deforestación en zonas protegidas y aseguramos que cada grano de café hondureño sea una taza de vida para el planeta”, aseguró Castro.Además, destacó que el modelo nacional se adapta a las nuevas regulaciones de la Unión Europea, fortaleciendo la competitividad del café hondureño en mercados internacionales.La presidenta propuso también la creación de un fondo internacional para la justicia cafetalera, que garantice <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/cafe-honduras-precio-colombia-DFLP1088281#image-1" target="_blank">precios justos</a> y crédito verde para pequeños productores, reconozca al café como patrimonio de los pueblos productores y fomente una red global de innovación para compartir ciencia, tecnología y semillas resistentes, promoviendo comercio justo y protección frente a intermediarios y exclusiones de mercados internacionales.