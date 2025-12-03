  1. Inicio
Anuncian ampliación y aulas climatizadas en la Unah-Cortés

El proyecto tendrá una inversión superior a los 28 millones de lempiras. Las autoridades buscan garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El proyecto que se ejecutará en el Campus Cortés representa una inversión superior a los 28 millones de lempiras.

 Foto: La Prensa.
San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) continúa fortaleciendo sus espacios académicos y administrativos con el anuncio de un nuevo proyecto de climatización en el Campus Cortés.

El rector Odir Fernández firmó un contrato con la empresa constructora ICCE para la climatización de las aulas del módulo A, la instalación de un sistema de ventilación mecánica en la Necroteca y la ejecución de obras complementarias en el edificio de la Escuela Universitaria de Estudios Superiores (EUES).

El proyecto que se ejecutará en el Campus Cortés, que representa una inversión superior a los 28 millones de lempiras, busca garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y docentes del centro universitario.

Según lo informado por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), el tiempo estimado de ejecución será de siete meses, con supervisión técnica constante para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Estas obras forman parte del plan de modernización de la infraestructura universitaria impulsado por las autoridades de la Unah, que contempla la renovación de espacios académicos, laboratorios y áreas administrativas en todos los campus del país.

En el caso específico de la Unah Campus Cortés, el objetivo es ofrecer un entorno más confortable y funcional para una comunidad estudiantil que supera los 12 mil alumnos.

El rector Fernández destacó que este proyecto responde a la necesidad de crear ambientes adecuados para la formación profesional en el Valle de Sula, una de las regiones con mayor demanda educativa.

“La climatización de las aulas y la mejora de nuestras instalaciones son pasos concretos hacia una universidad más moderna, eficiente y al servicio de la comunidad”, expresó el rector.

La inversión también incluye mejoras en la eficiencia energética, mediante la incorporación de sistemas de ventilación y climatización que reduzcan el consumo eléctrico y garanticen sostenibilidad a largo plazo.

