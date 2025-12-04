Fiscalía de EEUU dictará este jueves sentencia contra Midence Oquelí

Nueva York, Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dictará este jueves 4 de diciembre la sentencia contra el exdiputado liberal Midence Oquelí Martínez Turcios, quien es acusado de participar en una conspiración para "importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados Unidos". Las autoridades de la fiscalía pidieron al juez federal Lewis A. Kaplan que imponga una pena mínima de 30 años de prisión al exdiputado hondureño, en la antesala de la audiencia de sentencia que originalmente estaba prevista para el 6 de noviembre y fue reprogramada para este jueves 4 de diciembre.

En un documento de 21 páginas remitido al juez, la fiscalía sostuvo que los delitos atribuidos al exdiputado justifican una pena severa. El excongresista, quien aceptó cargos por narcotráfico en 2024, enfrenta uno de los fallos más relevantes vinculados a corrupción y crimen organizado que involucran a exfuncionarios hondureños en Estados Unidos. "Los crímenes de Martínez Turcios justifican una condena de al menos 30 años. Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico", expresó la fiscalía estadounidense en su escrito oficial. No obstante, la defensa solicitó una reducción de al menos 15 años por problemas de salud.

Acusaciones contra Midence Oquelí

La fiscalía sostiene que Martínez, durante su tiempo en la política activa, "realizó negocios y apoyó de manera directa el tráfico de drogas" del cartel de Los Cachiros, proporcionando armas y facilitando el movimiento de sustancias ilícitas. Además, lo acusa de participar en una conspiración para "importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados Unidos a bordo de una aeronave registrada en ese país". El expediente también lo responsabiliza del uso y porte de "ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos", así como de su presunta implicación en al menos seis crímenes violentos. Entre ellos figuran el asesinato del político Juan Ramón Salgado, la ejecución de Salvador Regalado y el crimen del periodista Nahúm Palacios y su pareja, además del secuestro y asesinato de otras dos personas conocidas como Alex y Mantequilla.