Reprograman sentencia contra el exdiputado Midence Oquelí

Nueva York, Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pospuso este jueves la sentencia contra el exdiputado liberal Midence Oquelí Martínez Turcios, quien es acusado de participar en una conspiración para “importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados Unidos".

Se dio a conocer que Midence Oquelí aceptó su culpabilidad, pero rechazó algunos señalamientos que lo ligan con el cártel de “Los Cachiros” como el haber participado en asesinatos y torturas.

En inicio se había programado para este 6 de noviembre, no obstante, la defensa pidió clemencia y se postergó para el próximo 4 de diciembre. Asimismo, Oquelí pidió perdón a Honduras y solicitó regresar para "rescatar las almas perdidas".

Según la información oficial, Martínez, quien fue diputado durante los períodos 2010-2014 y 2014-2018, supuestamente realizó “negocios y apoyó de manera directa el tráfico de drogas” del cartel de Los Cachiros, proporcionándoles armas y facilitando el traslado de sustancias ilegales.