Reprograman sentencia contra el exdiputado Midence Oquelí

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pospuso este jueves la sentencia contra el exdiputado liberal Midence Oquelí Martínez Turcios, quien es acusado de participar en una conspiración para “importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados Unidos".
Se dio a conocer que Midence Oquelí aceptó su culpabilidad, pero rechazó algunos señalamientos que lo ligan con el cártel de “Los Cachiros” como el haber participado en asesinatos y torturas.
En inicio se había programado para este 6 de noviembre, no obstante, la defensa pidió clemencia y se postergó para el próximo 4 de diciembre. Asimismo, Oquelí pidió perdón a Honduras y solicitó regresar para "rescatar las almas perdidas".
Según la información oficial, Martínez, quien fue diputado durante los períodos 2010-2014 y 2014-2018, supuestamente realizó “negocios y apoyó de manera directa el tráfico de drogas” del cartel de Los Cachiros, proporcionándoles armas y facilitando el traslado de sustancias ilegales.
La lectura de sentencia había sido programada para el pasado 17 de septiembre, no obstante, se reprogramó y quedó fijada para este 6 de noviembre.
Las autoridades de la fiscalía, en un documento de 21 páginas presentado al juez Lewis A. Kaplan, solicitaron una pena mínima de 30 años de prisión (360 meses) contra el exdiputado liberal.
"Los crímenes de Martínez Turcios justifican una condena de al menos 30 años. Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico", expresó la fiscalía en el documento oficial.
El rango de sentencia calculado bajo las guías federales oscila entre 324 y 405 meses. No obstante, la defensa pidió una reducción de al menos 15 años, argumentando problemas de salud de su representado.
Midence Oquelí se convertirá en el tercer exdiputado hondureño condenado en Estados Unidos. El primero fue Antonio Hernández Alavarado, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y el segundo fue Fredy Nájera, exdiputado del Partido Liberal.