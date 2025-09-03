Postergan lectura de sentencia contra exdiputado Midence Oquelí en Nueva York

Nuevar York

El Gobierno de Estados Unidos aceptó la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa de Midence Oquelí, que alegó dificultades de comunicación y falta de tiempo para preparar su caso. Mientras tanto, los fiscales estadounidenses lo acusan de haber dejado un “legado de devastación” en Honduras.

La lectura de sentencia contra el exdiputado liberal Midence Oquelí Martínez , por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, fue reprogramada para el próximo 17 de septiembre .

En un documento de 21 páginas presentado ante el juez Lewis A. Kaplan, la Fiscalía solicitó una pena mínima de 30 años de prisión (360 meses) contra el exdiputado.

“Los crímenes de Martínez Turcios justifican una condena de al menos 30 años. Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico”, señala el escrito oficial.

El rango de sentencia calculado bajo las guías federales oscila entre 324 y 405 meses. No obstante, la defensa pidió una reducción de al menos 15 años, argumentando problemas de salud de su representado.

Según la información oficial, Martínez, quien fue diputado durante los períodos 2010-2014 y 2014-2018, supuestamente realizó “negocios y apoyó de manera directa el tráfico de drogas” del cartel de Los Cachiros, proporcionándoles armas y facilitando el traslado de sustancias ilegales.



Martínez es acusado de participar en una conspiración para “importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados Unidos a bordo de una aeronave registrada en ese país”.

