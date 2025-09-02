Fiscalía de EE UU pide 30 años de prisión contra Midence Oquelí

Nueva York

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dictará sentencia el próximo 4 de septiembre contra Midence Oquelí, exdiputado del Partido Liberal, acusado por narcotráfico, uso ilegal de armas y por su vínculo con "Los Cachiros".

Las autoridades de la fiscalía, en un documento de 21 páginas presentado al juez Lewis A. Kaplan, solicitaron una pena mínima de 30 años de prisión (360 meses) contra el exdiputado liberal.

"Los crímenes de Martínez Turcios justifican una condena de al menos 30 años. Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico", expresó la fiscalía en el documento oficial.

El rango de sentencia calculado bajo las guías federales es de 324 a 405 meses.

No obstante, la defensa solicitó una reducción de al menos 15 años por problemas de salud.