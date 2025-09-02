Fiscalía de EE UU pide 30 años de prisión contra Midence Oquelí

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dictará sentencia el próximo 4 de septiembre contra Midence Oquelí, exdiputado del Partido Liberal, acusado por narcotráfico, uso ilegal de armas y por su vínculo con "Los Cachiros".
Las autoridades de la fiscalía, en un documento de 21 páginas presentado al juez Lewis A. Kaplan, solicitaron una pena mínima de 30 años de prisión (360 meses) contra el exdiputado liberal.
"Los crímenes de Martínez Turcios justifican una condena de al menos 30 años. Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico", expresó la fiscalía en el documento oficial.
El rango de sentencia calculado bajo las guías federales es de 324 a 405 meses.
No obstante, la defensa solicitó una reducción de al menos 15 años por problemas de salud.
Acusaciones contra Midence Oquelí
Según la información oficial, Martínez, quien fue diputado durante los períodos 2010-2014 y 2014-2018, supuestamente realizó “negocios y apoyó de manera directa el tráfico de drogas” del cartel de Los Cachiros, proporcionándoles armas y facilitando el traslado de sustancias ilegales.
Martínez es acusado de participar en una conspiración para “importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados Unidos a bordo de una aeronave registrada en ese país”.
El segundo cargo en su contra es por “usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos”.
La acusación también detalla al menos seis crímenes violentos en los que Oquelí habría participado directamente, entre ellos el asesinato del político Juan Ramón Salgado, la ejecución de Salvador Regalado, así como el crimen del periodista Nahúm Palacios y su pareja.
A esto se suman el secuestro, tortura y asesinato de un hombre identificado como “Alex”, y el secuestro y posterior homicidio de “Mantequilla”, un sicario rival.
“Fue un político que, en lugar de servir a su país, se asoció con algunos de los narcos más violentos de Honduras”, señaló la Fiscalía estadounidense.
La acusación contra Martínez Turcios se sustenta en gran medida en los testimonios de Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de Los Cachiros, y de su hermano Javier, quienes entre 2003 y 2013 controlaron una vasta operación que movió más de 100 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.