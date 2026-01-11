En esta fecha habilitarán tramo en el segundo anillo de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La pavimentación con concreto hidráulico de la trocha oeste del segundo anillo, entre la 4 y la 33 calle, en el sector sureste de San Pedro Sula, estará finalizada en el primer trimestre del año. Es una inversión que superior a los 100 millones de lempiras y se espera que ese pavimento tenga una duración de 25 años. No obstante, esta durabilidad podría reducirse debido al alto volumen de tráfico pesado que circula por la zona, el cual, de acuerdo con estudios técnicos, supera las 6,000 rastras diarias.

El proyecto fue licitado y adjudicado a la empresa William y Molina. Actualmente, ya se encuentran habilitados varios tramos: de la 15 a la 33 calle ya están en funcionamiento; el segmento comprendido entre la 10 y la 15 calle se abrirá esta semana, mientras que el tramo de la 4 a la 10 calle comenzará a operar durante la primera semana de febrero, siendo este el último en habilitarse. La pavimentación de la trocha oeste del segundo anillo, desde la 4 hasta la 33 calle, se ejecuta con fondos 100% municipales. Actualmente, la constructora avanza con trabajos de terracería para la preparación de la subbase de material de selecto compactado, construcción de bordillos y remoción de la capa asfáltica existente en el tramo comprendido desde la colonia Aurora hasta la 10 calle. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El alcalde Roberto Contreras explicó que el proyecto se ejecuta con concreto hidráulico MR-650, lo que garantiza mayor durabilidad y resistencia en una obra estratégica que incluye soluciones viales orientadas a fortalecer la movilidad urbana. Asimismo, detalló que la obra contempla la renovación del sistema de alcantarillado sanitario y la protección de las tuberías de agua potable, con el fin de asegurar la integración y funcionalidad de los servicios públicos. De acuerdo con Contreras, la ejecución se desarrolla de manera gradual y por etapas, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y continuar avanzando en la modernización de esta importante vía, la cual se construye con concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor. Esta vía había sido pavimentada anteriormente con asfalto, material que ya había cumplido su vida útil, deterioro que se aceleró por el constante paso de transporte pesado.

Vida útil de vía del segundo anillo

Según estudios de vialidad realizados por la municipalidad, que han servido de base para impulsar diversos proyectos, por este sector transitan diariamente cerca de seis mil rastras, lo que provocó el deterioro total de la vía y llevó a la decisión de reconstruirla en su totalidad. El alto volumen de tráfico pesado provocó el deterioro total de la vía, razón por la cual se tomó la decisión de reconstruirla en su totalidad.

Se habilitaron varios tramos entre la 4 y la 33 calle. En una primera fase, a inicios de noviembre, se puso en funcionamiento el trayecto entre la 27 y la 33 calle, marcando el inicio dela entrega progresiva de esta importante vía. Posteriormente, el 29 de noviembre, se habilitó un nuevo tramo desde la 20 a la 27 calle, continuando así con la ejecución del proyecto y mejorando de manera significativa la conectividad vial y la movilidad urbana en el sector oeste de la ciudad. Luis Beltrán, gerente de Infraestructura Municipal, explicó que los trabajos avanzan conforme al contrato y se proyecta que en un plazo aproximado de 45 días, a finales de febrero, se habilite la totalidad del tramo. Beltrán señaló que se trata de uno de los proyectos más importantes de la ciudad, debido a que el Segundo Anillo es una de las vías más transitadas y en varios de sus segmentos ya había superado su vida útil. A diario, miles de conductores circulan por esta arteria. Carlos García, uno de ellos, expresó su satisfacción por la obra, al considerar que representa un cambio relevante para la ciudad y la zona, ya que incrementa la plusvalía y beneficia al comercio y a los negocios del sector.

Agradecimiento y satisfacción