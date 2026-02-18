Nada prueba que Bukele dijo que Xiomara Castro dejó una infraestructura de primer nivel en Honduras

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un arte que afirma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) dejó una “infraestructura de primer nivel” en Honduras. Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no hay registros oficiales, publicaciones en medios de comunicación ni declaraciones públicas que respalden esa cita atribuida a Bukele sobre la gestión de Castro. “LA ADMINISTRACIÓN DE XIOMARA CASTRO EN HONDURAS, DEJA UNA INFRAESTRUCTURA DE PRIMER NIVEL”, dice literalmente en el arte de una publicación de Facebook, compartida más de 375 veces desde el 17 de febrero de 2026.

En la descripción agrega textualmente: “La visión de la expresidenta, fué ver un mejor país y se vió reflejado en grandes logros de su gobierno”.

Tras la toma de posesión de Nasry Asfura el 27 de enero de 2026, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no había emitido pronunciamientos públicos ni sobre el gobierno saliente de Xiomara Castro ni sobre el nuevo de Asfura. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse En cambio, la referencia más reciente del mandatario salvadoreño hacia Honduras se produjo a raíz de declaraciones del nuevo secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien cuestionó el llamado “modelo Bukele” en materia de seguridad. Velásquez afirmó que la estrategia aplicada en El Salvador ha estado acompañada de señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos. Bukele respondió a través de su cuenta en X, asegurando que hasta ese momento se había mantenido al margen sobre el gobierno de Asfura, pero que consideraba “triste” que se defendieran los supuestos “derechos humanos” de los criminales y advirtió que esa postura podría tener consecuencias graves como la muerte de "miles hondureños.

No hay evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + administración + Xiomara Castro + infraestructura de primer nivel + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación nacionales ni internacionales que recojan esa declaración. LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales de Nayib Bukele en Instagram , X , TikTok y Facebook , donde suele difundir sus posicionamientos políticos y opiniones sobre la región, sin encontrar publicaciones en las que el mandatario salvadoreño haya emitido esa valoración sobre la gestión de Castro. Al buscar la cita textual en varios motores de búsqueda (Google, Bing, Firefox) dirigió únicamente a publicaciones en perfiles poco confiables que replican el contenido íntegro, sin citar fuentes oficiales. Tampoco se encontraron declaraciones en el sitio web del gobierno salvadoreño relacionadas al tema de infraestructura en Honduras. El texto de la publicación presenta errores ortográficos como las palabras “fue” y “vio” con tilde, indicios típicos en contenido desinformativo.

Sobre la imagen