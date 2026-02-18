Esta imagen de Bukele llegando a Honduras está hecha con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales se difunde una imagen en la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece bajando de un avión, supuestamente en su llegada a Honduras. Sin embargo, la imagen es falsa. Se trata de un deepfake: un contenido falso o manipulado con inteligencia artificial (IA), constató LA PRENSA Verifica. “Ya nuestro presi está en Honduras para dar cátedra de como se gobierna”, dice la entrada de una publicación en Facebook visualizada desde el 17 de febrero de 2026.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió de manera directa a las declaraciones del secretario de Seguridad de Honduras, Gerson Onán Velásquez, quien afirmó que el "modelo Bukele" de combate a las pandillas no puede aplicarse en otros países. Velásquez afirmó en una entrevista que la estrategia de seguridad implementada en El Salvador no es una "receta que pueda aplicarse de forma idéntica en otros países", debido a diferencias territoriales, institucionales y políticas entre ambas naciones, y sugirió que algunas reformas en El Salvador incluso afectan "derechos humanos". El mandatario salvadoreño reaccionó la noche del 14 de febrero a través de su cuenta en la red social X, calificando como "triste" que un funcionario defendiera los "derechos humanos de los criminales" y advirtiendo que esa postura podría tener consecuencias graves en Honduras, incluso diciendo que "miles de hondureños morirán por culpa de estas personas". Ante la tensión generada, el gobierno de Honduras ofreció disculpas si las declaraciones del ministro de Seguridad fueron malinterpretadas y aseguró que esas opiniones no reflejan una política oficial del Estado.

Imagen de IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación. Tampoco se localizaron las imágenes en las redes sociales oficiales del mandatario salvadoreño. En un análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias típicas en imágenes creadas con IA. En primer lugar, la postura de Bukele al bajar del avión luce rígida, con una alineación poco natural entre el torso y las piernas. Asimismo, la transición entre la muñeca y la manga parece estar suavizada en exceso. La piel de Bukele luce muy homogénea, algo típico en imágenes generadas con IA. El color blanco del avión luce sin variaciones naturales ni imperfecciones típicas de una aeronave. El reflejo en los lentes no muestra una correspondencia clara con el entorno visible, y la dirección de la luz en el rostro no coincide completamente con la iluminación proyectada en el fuselaje del avión ni en la escalera. Algunas manos de las personas presentan proporciones ligeramente inconsistentes, con dedos cortos o deformados, algo recurrente en imágenes generadas con modelos digitales. Las nubes presentan contornos ligeramente difusos y poco definidos. Asimismo, el cielo luce uniforme y antinatural, algo común en contenidos creados digitalmente. Las estrellas de las banderas que muestra el público no están alineadas correctamente, y las franjas azules parecen mezclarse o deformarse de forma poco natural. Además, el diseño de las estrellas no corresponde al oficial. El parche o escudo en la camisa blanca de Bukele no es un símbolo real reconocible y parece un conjunto de formas geométricas sin un sentido claro. Además, una fuente del gobierno confirmó que no existe ninguna visita hecha ni programada de Bukele a Honduras. En todo caso, al examinar la imagen con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenidos generados digitalmente, se determinó que tenía un 98.3% de probabilidad de haber sido generado por IA.