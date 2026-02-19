Video de periodista informando la llegada de un grupo de “therians” a Tegucigalpa es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a un supuesto periodista informando sobre la llegada de un grupo de “therian” a Tegucigalpa para participar en una supuesta feria de identidad nacional el fin de semana. Sin embargo, la secuencia es un deepfake, es decir, un contenido falso generado mediante inteligencia artificial (IA). “POV: Esto es más raro de lo que imaginaba”, dice el texto sobrepuesto en un video publicado en TikTok visualizado más de 200 veces desde el 18 de febrero de 2026.

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales el término "therian", utilizado para describir a personas que dicen identificarse con un animal. No se trata de una categoría médica ni de una condición reconocida por instituciones científicas, sino de una identidad asumida. El concepto surgió en foros digitales en la década de 1990, donde usuarios comenzaron a compartir experiencias sobre una supuesta conexión con una especie animal específica. Con el tiempo, estas comunidades se organizaron en espacios virtuales y desarrollaron definiciones propias para explicar esa vivencia. En la práctica, algunos therians expresan esa identidad mediante accesorios como máscaras, colas o guantes, y a través de movimientos que imitan comportamientos animales. En plataformas como TikTok, este tipo de contenido ha ganado visibilidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes, lo que ha contribuido a que el fenómeno se vuelva tendencia en febrero de 2026.

Fabricado con IA

Un análisis visual de EH Verifica evidencia que el clip contiene inconsistencias típicas de contenidos creados por inteligencia artificial (IA) que refuerzan que no es una grabación real. El movimiento de los labios no coincide con precisión milimétrica con lo expresado por el falso periodista. En varios segmentos, la apertura y cierre de la boca no corresponden a la articulación natural. En los primeros segundos de la secuencia en el bus aparece escrito TEGUCIGAPLA" (en lugar de Tegucigalpa), además de que en los carteles amarillos del autobús, el texto es ilegible con letras sin sentido, algo muy común en modelos digitales. El reportero que aparece en el video sostiene un micrófono con el logo "HOH", pero no corresponde a ningún medio de Honduras. En el segundo 7, cuando aparece la mujer con el teléfono amarillo, sus dedos se ven deformes y la forma del celular no es simétrica. En la grabación aparece una marca de agua en la esquina superior que dice "MindVideo AI", lo cual evidencia que se utilizó una herramienta de inteligencia artificial para su creación. El video también fue analizado con la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de contenido hecho con IA, la cual brindó un 92.9% de probabilidad de que se trate de un deepfake.

Además, Hiya Deepfake Voice Detector, herramienta usada para identificar voces artificiales, asignó una puntuación de 1 sobre 100, lo que indica una alta probabilidad de audio generado por IA, según su escala de medición.