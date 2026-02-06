La diputada María José Sosa no presentó un proyecto de ley para aumentar el sueldo a congresistas

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales afirma que la diputada de la bancada del Partido Nacional, María José Sosa, presentó un proyecto de ley para aumentar el salario de los diputados debido a la exigencia de su labor en el Congreso Nacional. Sin embargo, el proyecto es falso. La congresista confirmó a LA PRENSA Verifica que no realizó tal propuesta. No existe ningún registro oficial que respalde tal información en las cuentas oficiales ni de Sosa, ni del Congreso Nacional. “PROYECTO DE LEY PARA AUMENTO A LOS DIPUTADOS UNOS 50 0 100 MIL PESOS MAS POR LA AGOTADOR QUE ES SER PARTE DE LA PATRIA”, dice textualmente el texto sobrepuesto en la imagen de una publicación de Facebook, compartida desde el 6 de febrero de 2026.

María José Sosa Rosales es actual diputada de la bancada del Partido Nacional electa para el período 2026-2030, representando al departamento de Francisco Morazán. El nuevo Congreso Nacional inició sus funciones el 25 de enero de 2026 con la instalación de la Primera Legislatura, poco antes de que Nasry Asfura asumiera la Presidencia de la República el 27 de enero de 2026 tras las elecciones generales de noviembre de 2025.

No hay registro

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda en Google con palabras clave “proyecto de ley + aumento + salario+ diputados + María José Sosa”, sin encontrar resultados que avalen la supuesta iniciativa liderada por la congresista. También, una revisión en sus cuentas oficiales ( Instagram , X ) no mostró ninguna publicación que informe o haga referencia a un supuesto proyecto de ley para aumento salarial a los diputados. Del mismo modo, una revisión a las cuentas de redes sociales del Congreso Nacional ( Facebook , X ) no ubicó la supuesta iniciativa de Sosa. En su cuenta de X se encontró una publicación que comparte la primera iniciativa de Ley presentada el 4 de febrero, enfocada en la creación del Instituto de Previsión y Seguridad Social para emprendedores y mipymes.

En contacto directo con LA PRENSA Verifica, la diputada María José Sosa, confirmó que la información es falsa y que no propuso ni existe ningún proyecto de ley que busque un aumento de salario para los diputados.

Sobre la imagen

La pesquisa localizó la fotografía que utiliza la desinformación en una publicación de la cuenta oficial del Congreso Nacional en Facebook, hecha el 4 de febrero de 2026. En ese posteo, la imagen está acompañada de la descripción: “crear el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Emprendedor y la Mipyme”.