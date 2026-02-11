Rashid Mejía impulsa llevar a Johel Zelaya a rendir cuentas al Congreso

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa será introducida durante la sesión legislativa y, según explicó el congresista, constituye el primer paso dentro del mecanismo de control político que tiene el Poder Legislativo para exigir explicaciones formales a altos funcionarios del Estado.

El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía , anunció que este miércoles 11 de febrero presentará una manifestación en el Congreso Nacional para interpelar al fiscal general, Johel Zelaya, en una fuerte controversia política en torno al actuar del Ministerio Público y su rol en el reciente proceso electoral.

La interpelación implica que el fiscal general deberá comparecer ante el pleno para responder a una serie de cuestionamientos planteados por los diputados.

“En esta tarde voy a estar presentando una manifestación para interpelar al fiscal, eso a priori no es un juicio político que es lo que establece”, expresó Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal.

El parlamentario detalló que la intención es que el titular del Ministerio Público rinda cuentas sobre actuaciones que, a su criterio, generaron incertidumbre durante el proceso electoral y afectaron la institucionalidad democrática.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, tras presentarse la manifestación, el pleno deberá aprobar la interpelación para fijar fecha y hora de la comparecencia.

“El fiscal tiene que venir a pararse enfrente de este Congreso Nacional a rendir cuentas y que dé explicación de por qué intentó entorpecer el proceso electoral, boicotear la democracia para que no hubieran elecciones, dejar acéfalo el Consejo Nacional Electoral”, manifestó Mejía.

El diputado también señaló que, además del fiscal general, existen otros funcionarios que deben dar explicaciones ante el país. Entre ellos mencionó a funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral y autoridades del Congreso Nacional por el manejo de recursos públicos, ampliando así el espectro de señalamientos que forman parte de una demanda ciudadana.

“No solo el fiscal, sino que también Marlon Ochoa, Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral y también dónde están los fondos destinados en este Congreso Nacional mal utilizados por Luis Redondo”, afirmó el congresista liberal.

En cuanto al respaldo político para la interpelación, Mejía indicó que cuenta con el acompañamiento de su bancada y que se encuentra en proceso de diálogo con otras fuerzas para fortalecer la iniciativa.

Aunque aclaró que la interpelación no equivale automáticamente a un juicio político, reconoció que el objetivo es avanzar hacia esa figura si se logran los votos necesarios en el hemiciclo.

“Me acompaña toda la bancada en su totalidad del Partido Liberal, me acompaña un compañero del Partido Nacional; sin embargo, todavía estamos construyendo el consenso para tener más de 86 votos y que pueda ser una realidad”, sostuvo.

En el pasado gobierno de Libre, el fiscal general Johel Zelaya ha sido objeto de críticas por parte de distintos sectores políticos, empresariales y de sociedad civil, que cuestionan la selectividad en las investigaciones, el ritmo de los procesos anticorrupción y la supuesta utilización mediática de ciertos casos de alto impacto.

Ante los señalamientos, el propio Zelaya ha reiterado en declaraciones públicas anteriores que no teme a un eventual juicio político y que está dispuesto a someterse a los mecanismos de control que establece la Constitución.

El fiscal ha sostenido que su gestión se apega a la ley y que las decisiones del Ministerio Público no obedecen a presiones políticas, en un contexto donde el debate sobre la independencia institucional vuelve a colocarse en el centro de la discusión nacional.