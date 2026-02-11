Nada prueba que Tomás Zambrano haya dicho que Honduras no necesita el TPS

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta frase en la que asegura que “los hondureños ya no necesitaban” el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) porque —según el mensaje— con el presidente Nasry Asfura se construirá “un país próspero” para que regresen los migrantes. Sin embargo, es falso. No hay registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a Zambrano sobre una supuesta eliminación o innecesariedad del TPS. Además, desde el Congreso confirmaron a LA PRENSA Verifica que se trata de una desinformación. "Nuestros hermanos Hondureños ya no ocupaban el TPS con papi vamos a construir un país prospero para que nuestros migrantes regresen a su patria!", se lee literalmente en una publicación en Facebook, compartida más de 400 veces desde el 10 de febrero.

Desde 1998, tras el paso del huracán Mitch, más de 50,000 hondureños han estado amparados por el Estatus de Protección Temporal, un beneficio migratorio que Estados Unidos otorga de forma provisional a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres naturales que impiden su retorno seguro. En el último año, el programa enfrentó cambios y litigios. La designación para Honduras finalizó el 8 de septiembre de 2025; sin embargo, el 31 de diciembre de 2025 un juez del Tribunal del Distrito Norte de California anuló esa decisión. Aun así, el TPS fue cancelado y dejó de estar vigente el 9 de febrero de 2026, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito autorizara al Gobierno de Estados Unidos a terminar con el beneficio. Dos días antes de la cancelación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario hondureño, Nasry Asfura, abordaron el tema del TPS durante una reunión en Florida. En el encuentro también trataron asuntos de comercio, inversión, aranceles y cooperación en seguridad, sin adelantar conclusiones y con el compromiso de revisar de forma más amplia leyes y mecanismos de cooperación.

No hay registro