Qué opciones legales siguen vigentes tras la cancelación del TPS para los hondureños

San Pedro Sula, Honduras

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido, durante más de dos décadas, un salvavidas migratorio para miles de hondureños que residen en Estados Unidos. Este programa les permitió vivir y trabajar legalmente en ese país debido a las condiciones extraordinarias que enfrenta Honduras, entre ellas los desastres naturales, como el huracán Mitch en 1998. No obstante, la continuidad del TPS ha estado marcada por la incertidumbre, lo que ha obligado a la comunidad hondureña a buscar y analizar las opciones legales que aún permanecen abiertas. El 9 de febrero de 2026 marcó un punto crítico para miles de hondureños en Estados Unidos, tras la cancelación oficial del Estatus de Protección Temporal. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dio luz verde al Gobierno estadounidense para poner fin al programa, al permitir que avanzara una decisión que ya había sido anunciada con anterioridad. Con este fallo, el TPS dejó de estar vigente para los hondureños, eliminando la protección migratoria que durante años les permitió residir y trabajar legalmente en ese país, basada en las condiciones extraordinarias que enfrenta Honduras. A partir de esa fecha, los beneficiarios hondureños del TPS —al menos 55,000 personas— quedaron sin protección automática contra la deportación y sin la garantía de permisos de trabajo vinculados a este estatus. Sin embargo, la cancelación no significó el cierre definitivo del caso en el ámbito legal, ya que aún existen procesos judiciales en curso y la posibilidad de nuevas acciones en tribunales federales. A continuación, LA´PRENSA Verifica explica qué opciones legales siguen abiertas para los hondureños amparados al TPS, pese a este fallo:

Definición de casos individuales

ciudadanía estadounidense. Se trata de una medida migratoria de carácter provisional, sujeta a decisiones del Gobierno de Estados Unidos y que debe renovarse de manera periódica. Mientras el TPS se mantiene vigente, sus beneficiarios conservan autorización legal de empleo y protección contra la deportación, lo que les permite permanecer y trabajar de forma regular en ese país. Una de las principales alternativas legales para los hondureños amparados bajo este programa es el ajuste de estatus mediante una petición familiar. Aquellos que cuenten con un cónyuge, padre o hijo mayor de 21 años que sea ciudadano estadounidense podrían ser elegibles para solicitar la residencia permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación migratoria. Otra vía disponible es el ajuste de estatus a través de una oferta laboral. Algunos beneficiarios del TPS pueden optar por una residencia basada en empleo, especialmente si cuentan con un patrocinador y reúnen los criterios profesionales y legales exigidos. Este proceso suele ser complejo y requiere acompañamiento de asesoría legal especializada. Asimismo, el asilo político continúa siendo una alternativa para ciertos hondureños que puedan demostrar un temor creíble de persecución en su país de origen, ya sea por motivos de violencia, persecución política u otras causas protegidas por la ley estadounidense. Aunque no todos los beneficiarios del TPS califican para esta figura, la opción permanece abierta para quienes cumplan con los estándares legales. Itsmania Platero, defensora de derechos humanos, explicó que los beneficiarios del TPS pueden “proceder de manera individual a regularizar su estatus, buscar asesoría legal y, en algunos casos, presentar demandas de forma individual con el objetivo de ganar tiempo”.

Alternativas judiciales