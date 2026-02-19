Fanny Lu presta su voz a Luisa en la nueva película "La cabra que cambió el juego"

Entre sueños, música y nuevos retos, la talentosa Fanny Lu vuelve a sorprender a su público, esta vez conquistando la pantalla grande con un proyecto que promete tocar corazones. En una conversación cercana y llena de energía con Diario LA PRENSA, la artista colombiana habló sobre su doblaje en la película “La Cabra que cambió el juego”, una historia cargada de mensajes poderosos sobre el amor propio, la perseverancia y la importancia de creer en los sueños.

Expectativas

Sobre la cinta, Fanny Lu explicó que el público encontrará "unos mensajes maravillosos" y "una posibilidad de compartir en familia con una historia muy muy real". Detalló que la trama sigue a "una cabrita llamada Will, quien sueña con ser un gran jugador y no tiene las condiciones", pero que logra su meta porque "las reglas del juego se cambian cuando se cree en uno mismo, cuando se lucha por los sueños". La cantante profundizó en el mensaje central de la película al afirmar: "Hay que creer en tus diferencias y construir tu camino para lograr tus sueños, nunca son imposibles ni muy grandes". Además, destacó que el filme no solo está dirigido a los más jóvenes, sino también a los adultos que han olvidado soñar. "No hay edad para soñar", recalcó, subrayando que muchas veces las personas abandonan sus metas por pensar que ya es tarde. Al hablar de su experiencia dando voz a la madre del protagonista, confesó que el mayor reto fue "regalarle mi alma con honestidad y respetar su forma de ser, que se sienta como una madre latina, que las latinas nos sentemos a verla y digamos, ay, así soy yo". Para ella, fue fundamental transmitir autenticidad y corazón en cada línea.

Su experiencia personal

La intérprete compartió que su carrera musical se identifica con la película, ya que su mayor sueño siempre fue la música pero existieron obstáculos que logró vencer. “Yo desde chiquita nací amando la música, y hubo muchas cosas negativas en el camino”, recordó. Incluso reveló que su padre le decía: “Música, no, usted estudiará algo serio”, mientras que su madre la animaba asegurando: “Usted va a ser cantante”. Esa dualidad la llevó a convertirse en ingeniera industrial, pero sin abandonar su verdadera pasión. Con esa reflexión, dejó claro que tanto en la pantalla como en la vida real, soñar siempre vale la pena.

Trayectoria