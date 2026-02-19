Sobrino de Anahí es atacado por un tiburón en Tulum, México

Como si se tratara de una película de ficción, el pasado fin de semana, la familia de Marichelo Puente, hermana mayor de Anahí, vivió momentos de pánico, luego de que un tiburón atacara a su hijo Patricio, mientras disfrutaba del mar de Tulum.

Con el objetivo de prevenir a sus seguidores de Instagram, la esposa de Jorge D'Alessio, invitó a los visitantes a este destino a mantenerse alerta, ya que tiene conocimiento de que en la zona existen más ejemplares. Además, reveló que Patito, como le dice de cariño al niño, ya está en casa recuperándose.

Marichelo confesó que el incidente ocurrió cerca de la playa: "Es una historia de no creerse, de película. Resulta que estábamos en Tulum y mis hijos estaban, junto con un amiguito, a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llevaba ni a la cintura. En eso, empezaron unos gritos horribles de Patito, lo escuchó Santi, su hermano, y lo sacó del agua inmediatamente", recordó

Gracias a la oportuna intervención de su hijo mayor, Santiago, a quien describió como el "héroe de la película", Pato está a salvo: "Le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va". Fue hasta que ella se aproximó al niño, que descubrió la dimesión de la herida: "Le revisé la pierna, no era un piquete, era una mordedura bastante grande".

Tras el ataque, la familia se dirigió a la zona de urgencias del hospital más cercano, donde Patricio recibió la atención correspondiente: "Corrimos en ese instante, gracias a Dios que nos cuidó muchísimo y había un médico maravilloso, ortopedista, que inmediatamente lo limpió, cosió. Después, midió todo y nos dijo: 'Fue una mordida de tiburón'".

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Marichelo admitió que la noticia la impactó: "No les quiero explicar lo que yo sentí en ese momento. Es de no creerse, yo sigo en shock, lo ves en documentales, pero nunca te imaginas algo tan cercano y menos a tu hijo".

De acuerdo con la empresaria, el niño no puede apoyar las piernas en este momento, pero su recuperación es satisfactoria: "Patito es un niño muy valiente, le cosieron su piernita, Dios lo cuida muchísimo".

A pesar del susto, la familia hizo una importante reflexión sobre el ataque: "Nos están diciendo que hay demasiado tiburón cerca de la orilla, pero como me dijo Santi y tiene razón: 'Ma están defendiendo su casa' y creo que sí, ya les hicimos demasiado daño. Estas historias pueden pasar y cada vez más seguido, sí hay tiburones cerca de la orilla. Tengan muchísimo cuidado y el mar, mejor de lejitos".