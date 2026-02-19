Ivy Queen y La Mala encabezan disco histórico de mujeres

San Juan, Puerto Rico.

'La Liga Femenina' promete revolucionar la música urbana al ser el primer disco interpretado solo por artistas mujeres, entre las que destacan la española La Mala Rodríguez y las puertorriqueñas Ivy Queen y Nesi, conocida por colaborar con Bad Bunny en el tema 'Yo perreo sola'. Los productores musicales Charlee Way y Boy Wonder CF se preparan para lanzar al mercado el próximo 6 de marzo 'La Liga Femenina', que contiene 19 canciones de igual número de intérpretes. La española Naddia, las boricuas J Noa, Chesca y Alexxa Kimm, las dominicanas Amara, Chelsy y Keyshia, la mexicana Bellakath, la argentina Valentina Olguín, la chilena Loyaltty y la colombiana Ysa C son otras de las artistas que han dado forma a este disco. En entrevista con EFE en su estudio de grabación en San Juan, Charlee Way aseguró que estas cantantes "no digo que están al mismo nivel" de los reguetoneros ya consolidados, "sino que le pueden pasar a muchos" de ellos. NECESARIO IMPULSO

En los inicios del reguetón, el género estuvo dominado por intérpretes hombres, excepto Ivy Queen, que se destacó con el grupo The Noise, siendo una de las pocas cantantes que se mantuvo activa y codeándose con los varones. "Sencillamente es que hay que darle ese 'push' (empuje). No sé si es machismo o algo así, pero ellas pueden hablar más fuerte que nosotros, acaparan la tarima bien fácil y le están metiendo más que nosotros. Esa es la liga femenina", destacó Carlos De Jesús Rodríguez, nombre de pila de Charlee Way. Según explicó, la idea de hacer un disco urbano de solo féminas surgió después de haber trabajado los álbumes 'La Liga: First Picks' y 'La Liga 2: Second Quarter', en el que solo aparecieron intérpretes noveles masculinos, lo que les llevó a apostar por un cambio. "Había tantas y tantas damas que querían meterle. Nos decían: 'coño, dame una oportunidad'. ¿Y por qué no se la damos? Vamos a ver qué puede pasar", recordó el productor sobre la decisión tomada junto a Boy Wonder CF. Así, grabaron a más de treinta artistas, pero escogieron finalmente a 19 para el álbum: "El mejor talento de cada país", admitió Charlee Way.