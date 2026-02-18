El homenaje de Netflix a las Spice Girls queda en suspenso tras conflictos internos

El esperado proyecto de Netflix para conmemorar los treinta años de las Spice Girls quedó suspendido, según fuentes cercanas a la producción, debido a los conflictos internos entre las integrantes del grupo femenino británico.

Durante meses, circularon versiones sobre un acuerdo inminente entre Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B, Mel C y Geri Halliwell-Horner para participar en una serie especial por el aniversario. Sin embargo, la falta de consenso impidió el avance de la iniciativa.

Una fuente anónima citada por el tabloide británico The Sun sostuvo que sus fans estarán devastados y agregó que el drama llevaba años en desarrollo, pero los productores querían trabajar en sintonía con la banda y no se llegó al punto en que la plataforma se sintió capaz de aprobarlo.

La relación interna se vio especialmente afectada por los desencuentros entre Geri Halliwell-Horner y Mel B.

Los rumores sobre la renuencia de Geri a firmar el contrato aumentaron después de la ausencia de Mel B en el reciente cumpleaños de Emma Bunton, al que sí asistieron las otras tres integrantes.

Además, Mel B tampoco estuvo presente en una reunión privada en la casa de Victoria Beckham; en esa ocasión, la razón fue su luna de miel en Mauricio.

Desde el lanzamiento de “Wannabe” en 1996, las Spice Girls construyeron un legado que aún perdura.

Consultada en el programa estadounidense Good Morning America, Mel C se mostró esperanzada sobre una futura reunión.

“Me mantengo optimista. Es nuestro trigésimo aniversario el próximo año. Hicimos una gira en 2019, tocamos en varios estadios del Reino Unido y fue increíble”, dijo.

Y continuó en su declaración: “Estamos muy orgullosas del legado que tenemos y tenemos seguidores de nuevas generaciones que aman a las Spice Girls, así que me gustaría volver al escenario con las chicas”.