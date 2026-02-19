Juanes anuncia gira con más de 50 fechas: ¿regresará a Honduras?

Miami.

Juanes anunció este miércoles su gira ‘Juanes World Tour 2026’, que incluirá más de 50 presentaciones alrededor del mundo, en las que interpretará sus clásicos y la música de su próximo álbum ‘JuanesTeban’.

La gira comienza el 2 de mayo en El Paso, Texas, y continuará con conciertos en Estados Unidos, México, Costa Rica, Europa y cerrará en Bogotá el 20 de noviembre.

El cantante colombiano, que recibirá este jueves en Miami, donde reside, el ‘Premio Lo Nuestro a la Trayectoria’, explora en su nueva producción la dualidad entre luz y oscuridad, cumbia y rock, y espiritualidad y romance, señala en un comunicado.

‘JuanesTeban’, producido por Juanes y Nico Cotton, combina letras cargadas de optimismo y alegría con momentos de profunda vulnerabilidad emocional, detalla la nota.