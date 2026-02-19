Esta canción de Bad Bunny lidera la lista de Billboard

Estados Unidos.

Después de su mediática y electrizante actuación en el medio tiempo del Super Bowl 60, Bad Bunny continúa cosechando éxitos. Ahora, una de sus canciones más populares lidera las listas de popularidad en Estados Unidos.

De acuerdo con Rolling Stone y otros medios especializados, la última canción del set del artista puertorriqueño en el espectáculo deportivo, “DtMF”, alcanzó oficialmente esta semana el número 1 en la lista Billboard Hot 100.

“DtMF” representa su segundo número 1 en este importante listado, luego del éxito obtenido por “I Like It”, junto a Cardi B y J Balvin, en julio de 2018. Sin embargo, se trata de su primer sencillo en solitario en alcanzar el primer puesto.

Además, otras canciones que interpretó durante el medio tiempo también aparecen en el Top 10 del Billboard Hot 100 de esta semana, como “Baile Inolvidable” (puesto 2), “Nuevayol” (5) y “Tití Me Preguntó” (7).

El álbum de la superestrella puertorriqueña, de 31 años, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ganó el Grammy al Álbum del Año, y la canción “DtMF” —abreviatura del título del disco— se ha vuelto viral en el último año. En 2025, el tema se convirtió en tendencia en TikTok.