Esta canción de Bad Bunny lidera la lista de Billboard

Después de su mediática y electrizante actuación en el medio tiempo del Super Bowl 60, Bad Bunny continúa cosechando éxitos. Ahora, una de sus canciones más populares lidera las listas de popularidad en Estados Unidos.
De acuerdo con Rolling Stone y otros medios especializados, la última canción del set del artista puertorriqueño en el espectáculo deportivo, “DtMF”, alcanzó oficialmente esta semana el número 1 en la lista Billboard Hot 100.
“DtMF” representa su segundo número 1 en este importante listado, luego del éxito obtenido por “I Like It”, junto a Cardi B y J Balvin, en julio de 2018. Sin embargo, se trata de su primer sencillo en solitario en alcanzar el primer puesto.
Además, otras canciones que interpretó durante el medio tiempo también aparecen en el Top 10 del Billboard Hot 100 de esta semana, como “Baile Inolvidable” (puesto 2), “Nuevayol” (5) y “Tití Me Preguntó” (7).
El álbum de la superestrella puertorriqueña, de 31 años, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ganó el Grammy al Álbum del Año, y la canción “DtMF” —abreviatura del título del disco— se ha vuelto viral en el último año. En 2025, el tema se convirtió en tendencia en TikTok.
@warnerchappellmusic Bad Bunny’s “DtMF” makes #Billboard history, becoming the first all-Spanish speaking song to reach No. 1 on the Billboard Hot 100! 🔥 His tracks claims 4 of the 10 total spots on the chart, as well as topping No. 1 - 5 on the Billboard Global 200 & No. 1 - 3 on Billboard Global 200 Excl. U.S. charts. 🎵: “DtMF” - MAG, Scott Dittrich 🎵: “BAILE INoLVIDABLE” - MAG, Big Jay 🎵: “NUEVAYoL” - MAG 🎵: “Tití Me Preguntó” - MAG #badbunny #Superbowl #dtmf #halftime ♬ original sound - Warner Chappell Music
Durante el espectáculo de medio tiempo, Bad Bunny estuvo acompañado por otros artistas latinos, algunos de los cuales han colaborado con él anteriormente, como Cardi B, Young Miko y Karol G. También contó con presentaciones sorpresa, entre ellas Lady Gaga y Ricky Martin como invitados estelares.
Además de hacer historia en el Super Bowl y en los Grammy, las búsquedas de vuelos hacia Puerto Rico, tierra natal del cantante, se dispararon 245% desde el fin de semana del juego, según reportes de medios especializados.
Actualmente, el cantante boricua se encuentra en Sur América para continuar con su gira musical de 2026. El artista ya ha visitado países como Argentina y Brasil.
También se dio a conocer que pronto participará en un nuevo proyecto audiovisual de su compatriota, el artista y productor René Pérez, Residente.
@kurisaurioo BAD BUNNY HACE HISTORIA EN BILLBOARD CON 4 CANCIONES TOP 10🤯 #badbunny #dtmf #billboard #benito #badbunnyconcert ♬ DtMF - Bad Bunny
