Laura Zapata frena la entrada de Yina Calderón a reality show

La sexta edición de "La Casa de los Famosos" de Telemundo arrancó con polémica.

Aunque se esperaba la participación de la influencer colombiana Yina Calderón, finalmente su ingreso no se concretó.

Diversas versiones señalan que Laura Zapata, reconocida actriz mexicana y una de las figuras más fuertes del reality show, habría ejercido presión para impedir su entrada.

Previo a su ingreso a la famosa casa, Zapata envió un mensaje contundente en el que dejó claro su postura: “Estoy viendo qué va a pasar porque no se permiten agresiones y parece que hay personas muy violentas y agresivas. La vulgaridad la dejo a otros”, en aparente referencia a Calderón.

Esto alimentó los rumores de que su influencia dentro del programa fue determinante para que la producción descartara a la colombiana.

Por su parte, Calderón ya se había referido en contra de Zapata llamándola viejita. "Hay una viejita que tiene un pie en el cementerio y otro en la casa y no sabe con qué clase de persona está hablando. Esta señora Laura Zacapa sale a hablar de mí en Telemundo y ella no conoce lo terrible que yo puedo ser".

Yina agregó que a ella no le interesa ganar, ni ser la buena de la película, pero el día en que comenzaba el programa salió a confirmar que no participará en esta temporada, pero que estará como panelista criticando a los participantes.

Antes de que iniciara el programa, Yina también protagonizó enfrentamientos verbales con Kunno, famoso tiktoker mexicano.

Sergio Mayer era otro que no estaba de acuerdo en que ella ingresara al programa donde ya figuran Lupita Jones, Horacio Pancheri, Jailyne Ojeda, Caeli, Oriana Marzoli, Yoridan Martínez, Fabio Agostini, entre otros.

La salida de Yina ha generado debate en redes sociales, donde muchos cuestionan si la decisión responde a criterios de convivencia o a presiones internas dentro del show.

En su debut como panelista en Telemundo, Yina Calderón vivió un momento tenso al ser ignorada públicamente por Manelyk González y Cristina Porta.

El desplante se hizo viral y la DJ expuso la situación en Instagram, criticando irónicamente el "ambiente laboral" y el profesionalismo de sus compañeras.