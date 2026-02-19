Premio Lo Nuestro es hoy: ¡Conozca a los favoritos!

Miami.

En mejor canción los temas nominados son ‘Desde hoy’, de Natti Natasha ; ‘DTMF’ de Bad Bunny; ‘El amor de mi herida’ de Carín León; ‘Imagínate’, de Danny Ocean & Kapo ; ‘Khé?’ de Rauw Alejandro y Romeo Santos ; ‘Latina foreva’, de Karol G; ‘Me jalo’, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; ‘No me sé rajar’ de Alejandro Fernández; ‘Otra noche (feat. Darell)’ de Myke Towers y Darell , y ‘Soltera’ de Shakira.

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizó el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría ‘Artista del año’, junto a Beéle , Carín León, Fuerza Regida , Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

La batalla por el 'Artista del Año' será histórica, enfrentando a figuras como Karol G, Shakira y Maluma . La ceremonia, organizada por Univision, reconocerá hoy, a partir de las 5:00 pm (hora hondureña), a los proyectos que están definiendo el rumbo de la industria musical.

¡Duelo de titanes en Miami! Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan las categorías de Premio Lo Nuestro con 10 candidaturas por cabeza.



El premio al álbum del año lo compiten ‘¿Y ahora qué +?’, de Alejandro Sanz; ‘111Xpantia’, de Fuerza Regida; ‘Babylon Club’, de Danny Ocean; ‘Cosa nuestra’, de Rauw Alejandro; ‘Debí tirar más fotos’, de Bad Bunny; ‘Eterno’, de Prince Royce; ‘Island Boyz’, de Myke Towers; ‘La ciudad’, de Alleh & Yorghaki; ‘Palabra de to’s (Seca)’, de Carín León; y ‘Tropicoqueta’, de Karol G.

"Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina", indicó la organización.

Entre los artistas masculinos y femeninos emergentes destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, entre otros.

NOCHE DE HOMENAJES

Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales durante la gala del Premio lo nuestro, un espectáculo que reconocerá lo mejor de la música latina.

Esta será la primera ocasión en que la cadena de habla hispana entregue estos galardones que rinden homenaje a la trayectoria y el legado de figuras de la música latina.

Arcángel será reconocido con el 'Premio lo nuestro ícono urbano' por ser "una de las figuras fundamentales en la historia y la evolución de la música urbana", indicó el canal en un comunicado.

Juanes recibirá el 'Premio lo nuestro a la trayectoria', en honor a una carrera "marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión con sus raíces".

El 'Premio lo nuestro legado musical' será para la banda mexicana 'Los Bukis', cuya música "ha acompañado a generaciones enteras y forma parte esencial del patrimonio emocional de la música latina".

El cuarto premio especial, conocido como el 'Premio visionario de lo nuestro', homenajeará al maestro Manolo Díaz, considerado por TelevisaUnivision "una figura clave detrás de innumerables carreras, canciones y momentos que marcaron la historia de la música latina".

Por último, Paloma San Basilio recogerá el 'Premio lo nuestro a la excelencia' por una carrera de más de cinco décadas durante la que ha vendido más de 16 millones de discos, gracias a "una voz inconfundible que ha marcado la historia de la música en español".