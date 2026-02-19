Poncho de Nigris arremete en contra de los "therian"

Los llamados therians se han convertido en tendencia en redes sociales, a raíz de videos virales en los que personas declaran identificarse con animales o aparecen en la vía pública emulando su comportamiento. El fenómeno ha generado burlas, preocupación y críticas.
En México, Poncho de Nigris es uno de los famosos que se ha pronunciado en contra de este movimiento. El regiomontano, de 49 años, ex participante de La Casa de los Famosos México, compartió en su cuenta de TikTok un mensaje que él mismo anticipó como polémico.
“Ya basta con la gente trastornada”, expresó en el video.
“Sinceramente les quiero decir algo, puede ser polémico, pero espero que no. Ahora con la onda de que la gente que se cree perros, todos los therians... lo que les quiero decir es: déjenos en paz.”
@ponchodenigris #therians #ringroyale #ponchodenigris #perros #humanos ♬ sonido original - PonchoDeNigris
De acuerdo con Poncho de Nigris, los seres humanos ya enfrentan suficientes problemas como para que surjan este tipo de manifestaciones.
“Somos seres humanos, somos una especie en el planeta. Déjenos en paz, porque ya estamos suficientemente trastornados con lo que tenemos, como para que ahora se crean perros.”
En tono de burla, el también empresario expresó: “O sea sinceramente ojalá y los perros se levanten en armas, en colmillos y dientes. Y los van a empezar a atacar porque traen sus máscaras de zorros y de perros y demás.”
Al final, el conductor volvió a referirse a las personas que se identifican como therians con descalificaciones e insultos.
“Ya basta con la gente trastornada. Ya tenemos mucho con los que somos y que estamos medio locos así, siendo humanos. Ahora los humanos quieren ser perros. Los therians son unos puñ...tas”.
Reacciones
En la sección de comentarios, varios usuarios respaldaron su postura, mientras otros lo cuestionaron: “Ya estamos suficientemente trastornados”. Totalmente de acuerdo contigo, Poncho.
“Por culpa de los therian te doy la razón, Poncho”.
Otra usuaria respondió: “Poncho, así como das consejos tú, primero tómalos”.