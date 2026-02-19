Poncho de Nigris arremete en contra de los "therian"

Ciudad de México.

Los llamados therians se han convertido en tendencia en redes sociales, a raíz de videos virales en los que personas declaran identificarse con animales o aparecen en la vía pública emulando su comportamiento. El fenómeno ha generado burlas, preocupación y críticas.

En México, Poncho de Nigris es uno de los famosos que se ha pronunciado en contra de este movimiento. El regiomontano, de 49 años, ex participante de La Casa de los Famosos México, compartió en su cuenta de TikTok un mensaje que él mismo anticipó como polémico.

“Ya basta con la gente trastornada”, expresó en el video.

“Sinceramente les quiero decir algo, puede ser polémico, pero espero que no. Ahora con la onda de que la gente que se cree perros, todos los therians... lo que les quiero decir es: déjenos en paz.”