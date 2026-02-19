Christy Carlson Romano, actríz que dio la voz a Kim Possible, padece cáncer

Christy Carlson Romano, conocida por su papel en la serie Even Stevens y por prestar su voz al personaje principal de Kim Possible, compartió en su cuenta de Instagram que recientemente dio positivo en un examen de detección de cáncer.

En un video publicado el martes 17 de diciembre, la actriz explicó que tanto ella como su esposo, Brendan Rooney, se sometieron a exámenes preventivos debido a la historia familiar de la enfermedad.

Según detalló, ambos padres y la abuela materna de Romano fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer, siendo su madre la única que logró superarlo.

La actriz señaló que los resultados de su esposo fueron “completamente negativos”, mientras que los suyos requirieron estudios adicionales.

El siguiente paso será una tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés), un examen de imagen nuclear que permite detectar anomalías celulares y es comúnmente utilizado para identificar cáncer.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Christy Carlson Romano también mencionó posibles dificultades con el seguro médico, indicando que estaba “peleando con las compañías” para que la prueba fuera cubierta.