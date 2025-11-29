La asombrosa transformación del aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán

El aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán, concentra un elevado flujo de turistas extranjeros. La remodelación proyectada busca duplicar la capacidad de operaciones para responder al crecimiento del destino.
El gobierno de Honduras inició en 2023 la remodelación de los principales aeropuertos de Honduras. Para el proyecto de remodelación del aeropuerto de Roatán se destinó una inversión de $17 millones de dólares.
Un promedio de 1,200 pasajeros al día se movilizan por el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, estas cifras se multiplican los fines de semana y en temporada alta. Así lucía la terminal áerea antes de la remodelación.
La presidenta Xiomara Castro supervisó esta semana los avances de la modernización del aeropuerto. El Gobierno informó que la ampliación de 4,900 metros cuadrados convierte al aeropuerto de Roatán en uno de los más modernos del país.
La nueva sala de espera ahora alberga hasta 1,200 pasajeros (antes tenía 480 sillas). La mandataria hondureña verificó la instalación de tres modernas bandas de reclamo de equipaje.
El área de migración fue totalmente renovada y cuenta con ocho módulos para salidas internacionales. La presidenta constató la ampliación del estacionamiento, que ahora ofrece 128 nuevos espacios
El nuevo lobby de check-in, completamente equipado, agiliza el flujo de viajeros nacionales e internacionales. La presidenta Castro destacó que la “inversión pública se traduce en obras que elevan la calidad de los servicios aeroportuarios”.
Entre las mejoras que se implementan destacan: Ampliación de la sala de espera, con más sillas y mayor espacio. Incremento de locales comerciales, diversificando las opciones para los viajeros, introducción de un área VIP y FBO, para brindar una experiencia premium.
Además, expansión de espacios públicos y estacionamientos, mejorando la accesibilidad y aumento de mostradores y capacidad en las filas.
En el aeropuerto Juan Manuel Gálvez operan dos líneas aéreas nacionales, Aerolíneas Sosa y CM Airlines. Asimismo, las internacionales, Suncountry, Sunwing, Delta, United, TagAirilines, American, TropicAir y WestJet.
Con los cambios, el aeropuerto lucirá “moderno, tropical y atractivo”, que le permitirá aumentar la capacidad de pasajero y mejorar su atractivo turístico a nivel nacional e internacional.
Render de cómo se verá el aeropuerto de Roatán una vez concluyan las remodelaciones.
La isla sigue siendo un destino atractivo para turistas estadounidenses, canadienses, ingleses, alemanes y franceses, quienes disfrutan de sus espectaculares playas, vibrantes bares y exquisita gastronomía.