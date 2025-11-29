Carlos Eduardo Espina revela qué candidato presidencial desea que gane

A pocas horas de las elecciones en Honduras, el influencer uruguayo-estadounidense Carlos Eduardo Espina sorprendió al publicar un mensaje político que, según dijo, no pensaba dar; sin embargo, decidió revelar a quién apoya en la contienda presidencial. ¿De quién se trata?
A través de un video publicado en su cuenta de TikTok y también de una publicación en Facebook, Espina dijo que normalmente evita opinar de elecciones ajenas, pero esta vez cambió de postura. Aseguró que lo hizo porque "medio mundo", incluido Donald Trump, está opinando sobre Honduras.
El creador de contenido adelantó que considera que una de las tres opciones presidenciales es "la mejor disponible", aunque no garantiza cambios inmediatos ni soluciones mágicas.
Fue hasta entonces que reveló su postura: para él, la opción más viable es Salvador Nasralla, a quien definió como "el menos peor" entre los candidatos en contienda.
Espina descartó apoyar a Rixi Moncada. Dijo que le preocupan sus referencias a Cuba, Venezuela y Nicaragua y su admiración por Fidel Castro, posiciones que, según él, "no van con lo que Honduras necesita".
También criticó a los gobiernos del Partido Nacional, señalando que ya demostraron fallas en el pasado. Recordó el caso de Juan Orlando Hernández y el reciente anuncio de indulto de Donald Trump.
Publicación de Facebook donde Espina apoya a Salvador Nasralla. Sobre Nasralla, insistió en que no es perfecto, pero cree que podría representar un cambio y un balance político después de años marcados por el bipartidismo.
En una segunda publicación en Facebook, el influencer escribió adjunto a una fotografía de Salvador Nasrralla: "El próximo presidente de Honduras".
El influencer sostuvo que Honduras vive un momento difícil y que ni Libre ni el Partido Nacional han logrado dar resultados. Por eso considera válido intentar con el Partido Liberal.
Aclaró que su opinión no busca influir a nadie. Recordó que no es hondureño, no vive en el país y no participa en estas elecciones, por lo que la decisión final es del pueblo.
"Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones y se respetan esas decisiones, pero como todo el mundo está opinando, yo también puedo opinar", explicó.
Espina cerró su mensaje con un llamado al respeto. Dijo que su opinión es solo una respuesta a quienes se la pidieron y pidió a los hondureños compartir la suya.