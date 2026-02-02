Psicóloga alerta sobre pacientes que desarrollan delirios tras interactuar con IA

Por Jennifer Valentino-DeVries y Kashmir Hill / The New York Times International Es difícil inquietar a Julia Sheffield, psicóloga especializada en tratar a personas con delirios. Pero el verano pasado se sintió desconcertada cuando algunos pacientes empezaron a contarle sus conversaciones con chatbots de IA. Una mujer, sin antecedentes de enfermedad mental, pidió consejo a ChatGPT sobre una compra importante que le preocupaba. Tras varios días en los que el robot validó sus preocupaciones, se convenció de que las empresas estaban confabuladas para que el gobierno la investigara.

Otra paciente llegó a creer que una pareja sentimental le enviaba mensajes espirituales secretos. Otro pensó que había descubierto un invento que cambiaría el mundo. A finales de año, Sheffield había atendido a siete pacientes de este tipo en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee. Aunque está acostumbrada a tratar a personas con inestabilidad mental, a Sheffield le perturbaba que esta nueva tecnología pareciera hacer que la gente pasara de tener simplemente pensamientos excéntricos a delirar por completo. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. “Era como si la IA colaborara con ellos para ampliar o reforzar sus creencias inusuales”, afirmó Sheffield. Los trabajadores de la salud mental de todo el país se están planteando cómo tratar los problemas causados ​​o exacerbados por los chatbots de IA, según más de 100 terapeutas y psiquiatras que contaron sus experiencias a The New York Times. Aunque muchos mencionan los efectos positivos de los bots —como ayudar a los pacientes a comprender sus diagnósticos—, también dijeron que las conversaciones agravaron los sentimientos de aislamiento o ansiedad de los pacientes. Más de 30 describieron casos que provocaron emergencias peligrosas, como psicosis o pensamientos suicidas. Una psiquiatra de California que suele evaluar a personas en el sistema judicial dijo que había visto dos casos de delitos violentos incitados por la IA.

Los periodistas del Times han documentado más de 50 casos de crisis psicológicas relacionadas con conversaciones de chatbot desde el año pasado. OpenAI, el fabricante de ChatGPT, se enfrenta al menos a 11 demandas por lesiones personales o muerte por negligencia, en las que se alega que el chatbot provocó daños psicológicos. Las empresas que están detrás de los bots afirman que estas situaciones son extremadamente raras. “Para un porcentaje muy pequeño de usuarios en estados de fragilidad mental puede haber problemas graves”, dijo en octubre Sam Altman, director general de OpenAI. La empresa ha calculado que el 0,15 por ciento de los usuarios de ChatGPT comentaron intenciones suicidas a lo largo de un mes, y el 0,07 por ciento mostraron signos de psicosis o manía. Para un producto con 800 millones de usuarios, eso se traduce en 1,2 millones de personas con posible intención suicida y 560.000 con posible psicosis o manía. (El Times interpuso una demanda contra OpenAI, y acusó a la compañía de violar las leyes de derechos de autor al entrenar a sus modelos. La empresa impugnó la demanda). Muchos expertos afirman que el número de personas susceptibles de sufrir daños psicológicos, incluso psicosis, es mucho mayor de lo que el público en general comprende. Los bots, señalaron, alejan con frecuencia a las personas de las relaciones humanas, las condicionan a esperar respuestas agradables y refuerzan impulsos nocivos. “La IA de verdad podría cambiar el impacto sobre muchas personas a escala masiva”, dijo Haley Wang, estudiante de postgrado de la UCLA que evalúa a personas que muestran síntomas de psicosis.​​​​​​​



Al borde de la psicosis

La psicosis, que provoca una ruptura con la realidad, está más asociada a la esquizofrenia. Pero hasta un 3 por ciento de las personas desarrollarán un trastorno psicótico diagnosticable a lo largo de su vida, y muchas más son propensas al pensamiento delirante. Joseph Pierre, psiquiatra de la Universidad de California en San Francisco, dijo que había visto a cerca de cinco pacientes con experiencias delirantes relacionadas con la IA. Aunque la mayoría tenía un diagnóstico relacionado con la psicosis, aseguró, “a veces se trata de personas muy funcionales”. Para él, la idea de que todos los delirios alimentados por un chatbot iban a ocurrir de todos modos “simplemente no se sostiene”. Hace poco escribió en una revista científica sobre un profesional de la medicina que empezó a conversar con ChatGPT durante una noche de insomnio. Tomaba medicamentos para el TDAH y tenía antecedentes de depresión. Tras dos noches de hacer preguntas al chatbot sobre su hermano fallecido, se convenció de que se había estado comunicando con ella a través de un rastro de huellas digitales.