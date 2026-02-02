La realidad detrás de los medicamentos para perder peso

Los medicamentos para perder peso como Wegovy requieren un compromiso de por vida. Si se deja de tomar, casi siempre se recupera el peso perdido.

Muchas personas que recurren a estos medicamentos no quieren hacerlo a largo plazo. Pero las investigaciones han demostrado repetidamente que dejar los fármacos significa volver a subir de peso.

Pero muchos pacientes no quieren oír eso. Padmaja Akkireddy, endocrinóloga de Nebraska Medicine, calcula que más de la mitad de sus pacientes no desean seguir tomando un adelgazante durante mucho tiempo. Y los datos muestran que la mayoría de los estadounidenses abandonan los fármacos al año de empezar a tomarlos.

Incluso Oprah Winfrey dijo que dejó de tomar un medicamento para adelgazar “de golpe” durante un año, y luego recuperó 9 kilos. “Intenté vencer a la medicación”, dijo a la revista People. Fue entonces cuando se dio cuenta de que “iba a ser algo para toda la vida”, comentó a la revista.

Muchas personas tienen que dejar de tomar los medicamentos porque ya no pueden costarlos. Otros se pueden producir efectos secundarios como la fatiga, las náuseas y el estreñimiento. Y algunas simplemente no quieren depender de un fármaco para siempre.

Con frecuencia, los pacientes creen que van a ser la excepción, dijo Michelle Hauser, directora de medicina de la obesidad del Centro de Estilo de Vida y Control del Peso de Stanford. Parecen pensar: “Esa no voy a ser yo, no voy a tomarlos para siempre”, dijo Hauser.

Las autoridades médicas del más alto nivel han insistido en esa idea errónea. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., por ejemplo, ha dicho que los fármacos para perder peso pueden permitir a la gente “reajustarse”, dando a entender que son un puente temporal, no una herramienta a largo plazo.

Sin embargo, las investigaciones han demostrado repetidamente que la mayoría de las personas necesitan seguir tomando estos fármacos para mantener la pérdida de peso u otros beneficios en la salud. Este mes, el último gran estudio que demuestra que las personas recuperan el peso perdido reveló que la persona promedio que utiliza medicamentos para adelgazar volvió a su peso inicial alrededor de un año y medio después de dejarlos.

Las personas que dejan de tomar los medicamentos suelen seguir un patrón: cuando desaparece el efecto de la medicación, pueden volver a tener antojos de comida y apetito. Y, como ocurre con cualquier régimen dietético, cuando se adelgaza mucho rápidamente, el metabolismo se ralentiza, lo que aumenta el riesgo de recuperar el peso perdido. Incluso las personas que intentan mantener una dieta y un régimen de ejercicio cuidadoso después de dejar los medicamentos pueden tener dificultades para no recuperar el peso perdido.

No es imposible, pero sí extremadamente difícil. Hauser calcula que menos de 10 de sus pacientes han logrado mantener el 75 por ciento, o más, del peso perdido tras tomar un GLP-1, sin recurrir a otra medicación para adelgazar ni someterse a cirugía bariátrica.

“Se trata de personas que hacen ejercicio dos horas al día, controlan lo que comen y se esfuerzan mucho”, dijo. "No he visto a nadie que haya solo reducido la dosis de a pocos, que no haya pensado mucho en ello y que haya perdido peso. Jamás he visto que eso ocurre".

Como la gente suele perder músculo con los fármacos para adelgazar, dijo Hauser, cuando recupera peso, suele estar en forma de grasa. Eso significa que si las personas van y vuelven a estos medicamentos, pueden acabar siendo esencialmente menos saludables, incluso con un peso igual o ligeramente inferior al que tenían antes de empezar a tomarlos.

En muchos casos, los pacientes quieren seguir tomando la medicación, pero tienen que dejarla cuando su seguro deja de cubrirla.

Jeremy Busche, de 53 años, se vio obligado a dejar de tomar Ozempic el pasado otoño. Es prediabético y su compañía de seguros pasó a cubrir la medicación solo para personas con diabetes de tipo 2. Después de seis meses de tratamiento, se vio obligado a dejar de tomar Ozempic. Durante el tiempo que tomó el medicamento, había perdido unos 18 kilos y sus niveles de azúcar en sangre estaban mejorando. Pero cuando dejó de tomar la medicación, volvió a tener un hambre furiosa y constante.

En las dos semanas posteriores a suspender la medicación, recuperó unos siete kilos.

“Me dije a mí mismo que no podía hacerlo”, dijo. Tras un mes de interrupción, decidió volver a tomar Ozempic, esta vez pagándolo él mismo.