¿Cuál es el secreto de la felicidad? La ciencia apunta a una respuesta inesperada

A Lyubomirsky, una distinguida profesora de psicología de la Universidad de California en Riverside, esta pregunta siempre la ha irritado. ¿ El secreto de la felicidad? Qué ridículo. Qué simplista.

Desde hace décadas, Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora de la ciencia de la felicidad. Y todo ese tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

Según un nuevo libro, si quieres sentirte más amado y más feliz, no debes intentar cambiar a nadie. Mejor cambia las conversaciones.

Ella me contó que, cuando la presionan, suele decir algo por el estilo de: "Conexión y relaciones. Pensamiento positivo, que incluye gratitud. Y una sensación de control en tu vida".

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Pero si realmente tuviera que elegir una cosa, dijo, el secreto de la felicidad es “sentirse querido”.

Esa es la premisa de su más reciente libro, Cómo sentirse amado , escrito junto con Harry Reis, un profesor de psicología de la Universidad de Rochester que estudia las relaciones íntimas.

Las investigaciones sobre amor y felicidad han tendido a centrarse en el amor que uno siente por los demás. Pero, de hecho sostienen Lyubomirsky y Reis en su libro, lo que realmente nos hace felices es cuánto amor sentimos de vuelta.

La gente que quiere sentirse más querida, escriben los autores, tiende a adoptar uno de dos enfoques que no son necesariamente eficaces: intentan arreglarse a sí mismas (si yo fuera mejor persona, más amable, más atractiva, etcétera) o intentan arreglar a la otra persona (¡si tan solo mi pareja descifrara de una vez milenguaje de amor! ).

Pero si quieres sentirte más amado, sostienen Lyubomirsky y Reis, no enfoques tu energía en intentar cambiar a nadie. En lugar de eso, cambia las conversaciones.

Escucha mejor para recibir más amor

Para sentirte más amado por los demás, debes empezar por hacer que ellos se sientan amados por ti, escriben los autores. Y escuchar mejor es una de las formas más poderosas de lograrlo.

Muchos creemos que sabemos escuchar, dijo Lyubomirsky, pero en general la verdad es que solo estamos esperando nuestro turno para hablar. (Admitió que esto es algo con lo que ella misma lucha). Ella recomienda adoptar una mentalidad de “escuchar para aprender”. Básicamente, en lugar de enfocarte en responder, enfócate en entender.

“Todos conocemos esa sensación, cuando alguien siente tanta curiosidad por ti, como si no pudiera esperar a que compartas tu historia”, dijo Lyubomirsky. "Les brillan los ojos. Se inclinan hacia ti".

Ese tipo de atención auténtica y concentrada no es común, explicado, y es muy poderosa.

“Cuando alguien se siente profundamente visto, valorado y comprendido por ti, tiende a estar más dispuesto, motivado e incluso deseoso de hacer lo mismo por ti”, escriben los autores.

Pero escuchar mejor requiere práctica. Algunas sencillas: no interrumpas, dijo Lyubomirsky, y no des consejos a menos que te los pidan.

También haz preguntas de seguimiento. Reis suele recurrir a unas palabras que, dijo, rara vez fallan: “Cuéntame más”.