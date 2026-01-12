Esto bajaron las tasas de interés en la banca privada en 2025

Tegucigalpa

Las tasas de interés activas y pasivas que se aplican en la banca privada nacional cerraron 2025 con una rebaja. Así lo revela el último informe publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

La tasa de interés activa para operaciones nuevas en moneda nacional —préstamos en lempiras— se redujo de 16.79% a 14.55% anual, en promedio, con una disminución de 2.24%, contrario al incremento de 4.47% en 2024 al pasar de 12.07% a 16.54%.

En el caso de la tasa pasiva -depósitos-, bajó de 13.71% a 7.56%, equivalente a 5.75% menos. Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Bancarias de Honduras (Ahiba) indica que “las tasas en moneda nacional continuaron en noviembre (2025) mostrando una tendencia a la baja, particularmente notoria en la pasiva interanualmente (de 14.29% a 8.21%). La activa ha bajado 114 puntos básicos (de 16.01% a 14.59%) y la pasiva 664 puntos”.

Agrega que debido a que la inflación ha venido registrando incrementos en los últimos meses, el margen para el ahorrante, aunque sigue siendo positivo, se ha reducido a 3.13 puntos porcentuales.

Respecto a la tasa activa para operaciones en moneda extranjera —dólares—, se observa una reducción de 9.49% a 8.56% anual, en promedio, de enero a diciembre de 2025. En el caso de la tasa pasiva, la caída es de 1.77% al pasar de 6.21% a 4.44%, de acuerdo con el BCH.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con la Ahiba, en las tasas en moneda extranjera también se observa una tendencia a la baja. Las reducciones en esta moneda han sido de 114 puntos básicos en la tasa activa (de noviembre a noviembre al reducirse de 9.74% a 8.30%) y de 189 puntos en la tasa pasiva al variar de 6.38% a 4.49%.

En 2024, las tasas de interés cerraron con un severo incremento derivado del ajuste de 2.75% a la TPM (Tasa de Política Monetaria). Subieron de 3% a 5.75%, según lo aprobado por el directorio del Banco Central de Honduras como parte del acuerdo 2023-2026 negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el BCH, las tasas de interés activas y pasivas promedio ponderado al 26 de diciembre de 2025 se ubicaron en 14.71% y 7.99% en moneda nacional, respectivamente; la tasa activa y la pasiva resultaron inferiores en 1.83 y en 6.87 puntos, por sus pares, respecto a diciembre de 2024.

Añade que en moneda extranjera, al 26 de diciembre de 2025, las tasas activas y pasivas se situaron en 8.58% y 4.46%, en su orden; al contrastarlas con las de diciembre de 2024, la tasa activa disminuyó en 0.98 puntos y la pasiva en 1.97.