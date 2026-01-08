  1. Inicio
  2. · Economía

Finanzas se llama al silencio ante petición de Asfura de frenar créditos

Ninguna autoridad de la institución ha reaccionado ante la misiva emitida por el presidente electo a organismos internacionales y de cooperación

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 11:13 -
  • Álvaro Mejía
Finanzas se llama al silencio ante petición de Asfura de frenar créditos

Edificio de la Secretaría de Finanzas en Tegucigalpa.

San Pedro Sula.

Autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se han llamado al silencio ante la petición del presidente electo, Nasry Asfura, a organismos internacionales y de cooperación.

LA PRENSA ha intentado comunicarse con el titular de la institución, Christian Duarte, sin embargo no ha respondido ni reaccionado a través de redes sociales.

¿Cuántos asalariados no pagarán Impuesto Sobre Renta 2026 en Honduras?

El pasado 3 de enero, Asfura envió una misiva instando a que durante el período de transición de gobierno los entes internacionales, agencias de cooperación, instituciones financieras y bancarias locales también externas, incluyendo contratistas y proveedores del Estado se abstengan de comprometer, autorizar o desembolsar fondos destinados a nuevas licitaciones, firmas de contratos o concesiones y anticipos de proyectos nuevos.

ENEE colocó L7,600 millones en bonos; generadores reclaman pagos

"Esta solicitud obedece a la necesidad impostergable de que el gobierno electo, una vez asumidas constitucionalmente sus funciones pueda realizar los ajustes técnicos, presupuestarios y administrativos correspondientes a fin de reorganizar las finanzas del Estado, así como establecer una priorización responsable de los recursos públicos alineada con las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo hondureño", subraya parte del mensaje.

A octubre de 2025, la deuda externa del sector público ascendió a 10,223.2 millones de dólares superior en $17.1 millones respecto a diciembre de 2024, de acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

Por otro lado, Finanzas comunicó que entre el próximo 12 y 13 de enero se realizará el pago pendiente a los docentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Redaccion@laprensa.hn

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias