¿Cuántos asalariados no pagarán Impuesto Sobre Renta 2026 en Honduras?

Tegucigalpa.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) oficializó la actualización de la tasa progresiva del Impuesto Sobre Rentas (ISR) que aplicará a las personas naturales durante el ejercicio fiscal 2026. Tal como lo había adelantado LA PRENSA, las personas que ganan 22,360.36 lempiras mensuales estarán exentos del pago del ISR.

La base no imponible anual es de 228,324.32 lempiras, a la que se agregan L40,000 de gastos médicos y así sumar L268,324.32. ¿Cuántos personas naturales no pagarán el Impuesto Sobre Rentas en 2026? Según estimaciones del SAR, el número de exentos son más de 200,000 contribuyentes y el sacrificio fiscal rondará 500 millones de lempiras. Esas cifras han variado en los años recientes: en 2024 el número de exentos fue de 187,045 contribuyentes y un impacto para las finanzas públicas de 507 millones de lempiras, con un ingreso no imponible de L20,780.80 mensuales. Para 2025, de acuerdo con información del Servicio de Administración de Rentas, la cifra de exentos rondó 200,000 y el sacrificio fiscal ascendió a 392 millones de lempiras, con un salario mensual no imponible de L21,457.76.