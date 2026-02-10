Fallece Gladys Victoria Fajardo Ferrari, maestra de generaciones y directora histórica del JTR

San Pedro Sula, Honduras.

Gladys Victoria Fajardo Ferrari nació el 29 de mayo de 1942, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial , en el tradicional barrio Los Andes de San Pedro Sula, frente a las propiedades donde hoy continúa operando el Internado de Señoritas María Auxiliadora y a escasos metros del edificio histórico que ocupó el Instituto José Trinidad Reyes. En ese mismo entorno que marcó su infancia y juventud, nació y creció quien con el tiempo se convertiría en una de las educadoras más respetadas del país.

La educación media hondureña está de luto tras el fallecimiento de la licenciada Gladys Victoria Fajardo Ferrari, emblemática maestra de generaciones y figura icónica del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) , institución que dirigió durante varias décadas y a la que dedicó gran parte de su vida profesional y humana.

Fue hija del honorable caballero don Juan Evangelista Fajardo Guardiola, originario de Trinidad, Santa Bárbara, y de doña Dolores Genoveba Ferrari Orellana. La familia tenía profundas raíces históricas y culturales, vinculadas a comunidades de inmigrantes sefarditas procedentes de España, Italia y Portugal que se asentaron en esa región del país.

Entre sus ancestros se menciona al expresidente hondureño José Santos Guardiola, reconocido por recuperar del dominio inglés el archipiélago de Islas de la Bahía.

La familia Fajardo Ferrari estuvo conformada por cinco hijos, quienes con el paso del tiempo se dispersaron por distintas partes del mundo. Gladys Victoria permaneció en su querido barrio Los Andes, desde donde cursó su educación primaria y media, para luego formarse como maestra de educación primaria, alcanzando posteriormente grados universitarios que le abrieron paso en el ámbito de la educación media.

Su vocación y compromiso la llevaron a incorporarse al Instituto José Trinidad Reyes como consejera, centro educativo ubicado a pocos pasos de su hogar. Gracias a su sólida formación académica, su ética profesional y su amplia experiencia docente, fue escalando responsabilidades hasta alcanzar, por méritos propios, el cargo de directora del JTR, función que desempeñó con liderazgo y entrega hasta el año 2006.

Bajo su gestión, el Instituto José Trinidad Reyes consolidó su prestigio académico y fortaleció el sentido de identidad y pertenencia entre docentes y estudiantes, dejando una huella imborrable en miles de jóvenes que pasaron por sus aulas.

En el año 2022, sus exalumnos le rindieron un emotivo homenaje otorgándole el título de “Directora por Siempre del JTR”, en un evento dirigido por el periodista y exalumno Fredy Pineda, quien también impuso la distinción de “Maestros de Oro” a cuatro destacados mentores del histórico centro educativo.

Gladys Victoria Fajardo Ferrari fue además entusiasta organizadora y fundadora de la Fraternidad Reyista de Honduras, así como promotora de la tradicional Misa de Acción de Gracias y de la esperada Fiesta Retro JTR, actividades que cada año reúnen a generaciones de exalumnos frente al emblemático edificio del barrio Los Andes.

Su última visita a ese lugar que la vio nacer y vivir se registró en el año 2024, reafirmando su profundo vínculo con su comunidad y con el instituto que marcó su vida.

La reconocida educadora falleció este martes 10 de febrero de 2026, a pocas semanas de celebrarse el Primer Centenario de fundación del Instituto José Trinidad Reyes, dejando un legado invaluable en la educación hondureña y en la historia del centro educativo que tanto amó.