Gabinete de Asfura casi completo; proyectan reducir secretarías de 25 a 18

Tegucigalpa, Honduras

“Con los nombramientos de funcionarios en el gabinete de gobierno vamos avanzando despacio, pero con buena letra. Allí vamos viendo la meritocracia, la habilidad y la competencia que tiene cada una de las personas para pertenecer al gobierno de Nasry Asfura. Así que estamos en la parte final de las juramentaciones para que empiecen a trabajar y sacar la radiografía de cómo encuentran las instituciones”, aseguró.

El gabinete del presidente Nasry Juan Asfura Zablah está casi completo; solo faltan algunos nombramientos en direcciones específicas. Así lo informó María Antonieta Mejía, designada presidencial, al ser consultada sobre los cargos pendientes en distintas instituciones estatales.

Al preguntársele qué cargos faltan por definir, respondió: “Algunas direcciones nada más. Las secretarías de Estado ya están todas y ya pueden operar, y estamos esperando el Decreto de Ley de Emergencia Fiscal, que se va a introducir a la cámara legislativa (Congreso Nacional) para un tema de reducción del aparato estatal”.

“Con ese decreto aprobado viene una sanación del Estado para hacerlo más efectivo, más propositivo, más eficiente y se le puedan brindar servicios de calidad que presta el Estado a la ciudadanía”, detalló.

Sobre la reducción de entidades gubernamentales, Mejía indicó que actualmente existen 25 secretarías de Estado y que la cifra bajaría a entre 15 y 18, como lo establece la Ley de Administración Pública. Añadió que se realizan “las observaciones del caso” y que trabajarán en la reducción para “eficientar el Estado”.

“Eso se va a dar conforme el decreto sea aprobado. (Esa es) la idea que se tiene como Poder Ejecutivo; no obstante, cuando se turna a comisión, sufre algunas modificaciones”, comentó.

“Hay que decir que aquella segregación que se había hecho de secretarías de Estado para extraer las funciones va a retornar a la misma, evitando la duplicidad”, enfatizó.

En relación con la demanda de empleo de las bases del Partido Nacional, envió un mensaje: “La base del partido ya sabe que va a haber empleo, sobre todo que no somos Libertad y Refundación (Libre); nosotros sí lo vamos a hacer todo en el marco de la legalidad para evitar demandas futuras que laceren los intereses del pueblo hondureño".

Y añadió: “Y no darle mayor conducción a estas demandas porque al final los que son castigados son el pueblo hondureño, ya que no podemos producir más inversión pública cuando los impuestos solo se utilizan para cubrir demandas”.

“Todos los ministros están conscientes de que llegamos aquí por el voto popular, por el respaldo que nos dio el Partido Nacional. No podemos hacer caso omiso a nuestras bases. Al contrario, sabemos que tenemos una obligatoriedad con nuestras bases y le vamos a dar cumplimiento; es cuestión de tiempo, de paciencia, pero lo vamos a lograr”, concluyó.

El 3 de febrero, el Gobierno de la República ordenó la suspensión inmediata de contrataciones de personal en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, según una circular emitida por el Despacho del secretario privado de la Presidencia.