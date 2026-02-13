Defensores de Honduras por la Democracia reconoce a organizaciones, personas y medios de comunicación

Tegucigalpa

La plataforma Defensores de Honduras por la Democracia entregó reconocimientos a personas, organizaciones y medios de comunicación que han contribuido a la defensa de la democracia en Honduras.

LA PRENSA y El Heraldo han sido objeto de reconocimiento por parte de la organización que es presidida por el general en condición de retiro Mario Raúl Hung Pacheco.

El reconocimiento es por “el compromiso con la verdad, la libertad de expresión y la defensa de la democracia en Honduras”.

“Su labor informativa, valiente y responsable fortalece la institucionalidad, contribuye a la transparencia pública y honra el derecho del pueblo hondureño a estar informado”, establece la plataforma Defensores de Honduras.

A lo largo de los últimos meses se desarrollaron diversas actividades, en las que participaron de forma activa quienes fueron objeto de los reconocimientos.

Entre los que recibieron diplomas se encuentran el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, Mario Raúl Hung Pacheco, Luz Ernestina Mejía, Isaías Barahona Herrera y Kilveth Bertrand.

Además, organizaciones como el Cohep, Partido Nacional, Partido Liberal, Pinu, PDCH, iglesia católica, iglesia evangélica, CNA, Colegio de Abogados, Colegio de Periodistas, entre otros.

La designada presidencial, María Antonieta de Mejía, en representación del presidente de la República Nasry Asfura, participó en el evento, al igual que el alcalde de la capital, estuvo en el importante acto.

El general Hung Pacheco entregó a los diputados Kilveth Bertrand y Luz Ernestina Mejía una petición para insultar a los tres generales, entre ellos Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, y a otras cuatro personas que se encuentran privadas de libertad acusadas por cuestiones políticas.