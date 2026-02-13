¿Cuánto subirán los combustibles a partir del lunes 16 de febrero en Honduras?

La Secretaría de Energía (SEN) oficializó la nueva estructura de precios que entrará en vigor a partir de las 6:00 am del lunes 16 de febrero de 2026 en Honduras.
Los nuevos ajustes reflejan incrementos significativos en los derivados del petróleo, especialmente en el kerosene y las gasolinas de mayor octanaje.
Precios en Tegucigalpa
En la capital de la República, los conductores que utilizan gasolina súper deberán pagar L104.36 por galón, tras un aumento de L2.02.
Mientras que la gasolina regular, que cuenta con subsidio gubernamental, sube L1.47 para situarse en L93.63.
El incremento más fuerte lo sufre el kerosene, que sube L2.21, fijando su precio en L80.42.
Por otro lado, el diésel, también subsidiado, aumenta L1.49, alcanzando un precio de L88.09, mientras que el GLP vehicular sube L0.25 para un total de L44.64.
El GLP doméstico es el único que no presenta variaciones, manteniéndose en L238.13 gracias al apoyo estatal.
Precios en San Pedro Sula
En la zona norte del país, la gasolina súper aumenta L2.10, dejando el nuevo precio en L101.96.
La gasolina regular sube L1.54, estableciéndose en L91.17, mientras que el kerosene escala hasta los L78.01 tras un incremento de L2.30.
El precio del diésel en San Pedro Sula pasa a ser de L85.61, reflejando un alza de L1.56. El GLP vehicular se ajusta a L41.11 (+L0.25) y el GLP doméstico permanece congelado en L216.99.