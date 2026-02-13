¿Cuánto subirán los combustibles a partir del lunes 16 de febrero en Honduras?

SAN PEDRO SULA

Los nuevos ajustes reflejan incrementos significativos en los derivados del petróleo , especialmente en el kerosene y las gasolinas de mayor octanaje.

La Secretaría de Energía (SEN) oficializó la nueva estructura de precios que entrará en vigor a partir de las 6:00 am del lunes 16 de febrero de 2026 en Honduras.

En la capital de la República, los conductores que utilizan gasolina súper deberán pagar L104.36 por galón, tras un aumento de L2.02.

Mientras que la gasolina regular, que cuenta con subsidio gubernamental, sube L1.47 para situarse en L93.63.

El incremento más fuerte lo sufre el kerosene, que sube L2.21, fijando su precio en L80.42.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Por otro lado, el diésel, también subsidiado, aumenta L1.49, alcanzando un precio de L88.09, mientras que el GLP vehicular sube L0.25 para un total de L44.64.

El GLP doméstico es el único que no presenta variaciones, manteniéndose en L238.13 gracias al apoyo estatal.