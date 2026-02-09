21.2% crecieron exportaciones hondureñas de mercancías en 2025

Las exportaciones hondureñas de mercancías generales cerraron 2025 con resultados históricos. Un informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) indica que el valor exportado aumentó de 5,445.1 a 6,597.2 millones de dólares.
En términos nominales el incremento interanual fue de 1,152.1 millones de dólares y 21.2 puntos en valores porcentuales.
¿Qué factores contribuyeron a ese resultado?
El análisis del BCH sostiene que se debió, principalmente, al aumento en los envíos del café, que registraron un alza histórica de precios y de forma paralela un incremento en el volumen exportado, contabilizando una variación de 1,110.9 millones de dólares respecto a las cifras alcanzadas en 2024 al pasar de $1,218.2 a $2,329.1 millones.
También aportaron otros productos como el aceite de palma africana al aumentar de 429.2 a 475.5 millones de dólares; el valor exportado de camarones subió de $237 a $278.3 millones en el periodo 2024-2025.
Otros productos que contribuyeron con esa crecida inédita en el valor exportado son los desperdicios reciclados al aumentar de 222.9 a 310.9 millones de dólares, o sea $88.1 millones más (39.5%); las divisas generadas por el oro subieron de $193.2 a $246.3 millones, equivalente a $53.5 millones (27.5%).
En menor cuantía también registraron cifras positivas las exportaciones de legumbres y hortalizas al incrementarse de 246.3 a 255.5 millones de dólares, con $9.2 millones más; los envíos de papel y cartón subieron de $75.7 a $84.5 millones.
Esos productos compensaron la drástica caída del banano al bajar de 506.2 a 391.6 millones de dólares en el periodo analizado, equivalente a $114.6 millones menos y 22.6 puntos porcentuales, de acuerdo con el BCH.
Las cifras de cierre de 2025 superan las proyecciones del Banco Central de Honduras, quien había estimado un crecimiento de 11.3% en las exportaciones de bienes, equivalente a 615.3 millones de dólares y cerrar en $6,060.4 millones.
Para 2026, los pronósticos oficiales indican una caída de -3.2% en las exportaciones, sin embargo, las autoridades del BCH publicarán en las próximas semanas el Programa Monetario 2026-2027, en donde se conocerán las metas indicativas para este año.
Una buena noticia para la economía nacional es que el café acumula buenos resultados, ya que en enero pasado se exportaron 757,000 sacos por 356 millones de dólares, superando los 370,000 sacos de enero de 2025.