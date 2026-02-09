21.2% crecieron exportaciones hondureñas de mercancías en 2025

San Pedro Sula, Honduras.

En términos nominales el incremento interanual fue de 1,152.1 millones de dólares y 21.2 puntos en valores porcentuales.

Las exportaciones hondureñas de mercancías generales cerraron 2025 con resultados históricos. Un informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras ( BCH ) indica que el valor exportado aumentó de 5,445.1 a 6,597.2 millones de dólares.

¿Qué factores contribuyeron a ese resultado?

El análisis del BCH sostiene que se debió, principalmente, al aumento en los envíos del café, que registraron un alza histórica de precios y de forma paralela un incremento en el volumen exportado, contabilizando una variación de 1,110.9 millones de dólares respecto a las cifras alcanzadas en 2024 al pasar de $1,218.2 a $2,329.1 millones.

También aportaron otros productos como el aceite de palma africana al aumentar de 429.2 a 475.5 millones de dólares; el valor exportado de camarones subió de $237 a $278.3 millones en el periodo 2024-2025.

Otros productos que contribuyeron con esa crecida inédita en el valor exportado son los desperdicios reciclados al aumentar de 222.9 a 310.9 millones de dólares, o sea $88.1 millones más (39.5%); las divisas generadas por el oro subieron de $193.2 a $246.3 millones, equivalente a $53.5 millones (27.5%).

En menor cuantía también registraron cifras positivas las exportaciones de legumbres y hortalizas al incrementarse de 246.3 a 255.5 millones de dólares, con $9.2 millones más; los envíos de papel y cartón subieron de $75.7 a $84.5 millones.

Esos productos compensaron la drástica caída del banano al bajar de 506.2 a 391.6 millones de dólares en el periodo analizado, equivalente a $114.6 millones menos y 22.6 puntos porcentuales, de acuerdo con el BCH.

Las cifras de cierre de 2025 superan las proyecciones del Banco Central de Honduras, quien había estimado un crecimiento de 11.3% en las exportaciones de bienes, equivalente a 615.3 millones de dólares y cerrar en $6,060.4 millones.