Rigo Rivas marcó su primer gol de la temporada con el Kocaelispor en Turquía

Después de 22 jornadas, el mediapunta hondureño, Rigoberto Rivas , anotó su primer gol de la temporada en la Súper Liga de Turquía este domingo en el triunfo del Kocaelispor 3-0 sobre Gaziantep.
El Bambino llegó a cerrar al segundo palo un centro desde la izquierda, aprovechando el error en la marca de la zona defensiva del rival, para empujar la pelota al minuto 81 y sentenciar la victoria.
Rivas había ingresado de cambio a los 72 minutos en lugar de Dan Agyei y se miró muy activo. Estuvo efectivo en los dos pases que había puesto antes de anotar. Fue así como destacado en el triunfo; antes habían anotado, Daniel Agyei, quien había salido por el catracho y Serdar Dursun.
Con este triunfo, el Kocaelispor escala hasta la séptima posición de la tabla en la Súper Liga de Turquía y llegó a 30 puntos. Está todavía lejos de la zona de puestos europeos pero prácticamente se aleja del descenso.
La Liga de Turquía la lidera el poderoso Galatasaray que suma 55 puntos, seguido por el Fenerbahce que tiene 52 y más abajo viene en tercer lugar el Trabzonspor cuando solo faltan 12 fechas para cerrar el campeonato.
Rivas todavía no es titular en el equipo pero cada vez que ingresa está haciendo fila para ganarse un puesto de estelar. El próximo duelo de su equipo será de visita el próximo viernes frente al Rizespor.