Quioto deslumbra con golazo de tiro libre y mantiene racha goleadora en Al Faysaly

El delantero hondureño Romell Quioto se convirtió en protagonista en el fútbol del extranjero al marcar su cuarto gol con el Al Faysaly, esta vez con un espectacular tiro libre en la goleada de su equipo frente al Al Anwar. El atacante catracho escribió una auténtica joya que destacó en el compromiso.
La anotación llegó mediante un soberbio derechazo de pelota parada, ejecutado con potencia y colocación, imposible para el guardameta rival. El disparo se coló en el arco para sellar una actuación que volvió a poner al hondureño en los reflectores.
Con este tanto, Quioto alcanzó su cuarta anotación en apenas cinco partidos disputados con su nuevo club, confirmando el buen momento que atraviesa desde su llegada. Su aporte ofensivo ha sido clave para que el equipo mantenga una racha positiva en la competición.
El triunfo permitió al Al Faysaly escalar hasta la sexta posición en la tabla, ubicándose en el último puesto que da acceso a los Playoffs de Ascenso. El conjunto empieza a medirse de lleno en la pelea por subir de categoría, un objetivo que parecía hace semanas lejanas.
Actualmente, el equipo se encuentra a diez puntos del Al-Ula, que ocupa la segunda posición con 46 unidades, por lo que aún queda camino por recorrer. Sin embargo, la reacción en resultados y el aporte de sus delanteros han renovado el optimismo dentro del plantel.
El gran momento de Quioto no solo ilusiona a su club, sino también a los aficionados hondureños que siguen de cerca su rendimiento en el extranjero. Si mantiene este nivel goleador, el atacante podría convertirse en una de las figuras determinantes en la lucha por el ascenso en la recta final del campeonato.