Génesis PN vs Platense, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa ofreciendo emociones y grandes duelos. La jornada 6 promete un choque interesante cuando Génesis PN reciba al Platense, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Génesis PN llega a este compromiso con la urgencia de sumar puntos, ya que se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita una victoria para intentar salir del último lugar. El equipo dirigido por Fernando Mira no logra consolidar resultados que le den tranquilidad en la competencia.

Por su parte, Platense busca el mismo objetivo, salir de los últimos lugares. Con un plantel experimentado, el equipo de Puerto Cortés intentará aprovechar la presión que pesa sobre Génesis PN para sumar tres unidades y acercarse a los primeros puestos.