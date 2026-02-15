Génesis PN vs Platense, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa ofreciendo emociones y grandes duelos. La jornada 6 promete un choque interesante cuando Génesis PN reciba al Platense, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.
Génesis PN llega a este compromiso con la urgencia de sumar puntos, ya que se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita una victoria para intentar salir del último lugar. El equipo dirigido por Fernando Mira no logra consolidar resultados que le den tranquilidad en la competencia.
Por su parte, Platense busca el mismo objetivo, salir de los últimos lugares. Con un plantel experimentado, el equipo de Puerto Cortés intentará aprovechar la presión que pesa sobre Génesis PN para sumar tres unidades y acercarse a los primeros puestos.
El antecedente más reciente para Génesis PN es la dura derrota frente al Motagua, mientras que Platense llega tras un empate ante el Marathón. Estos resultados marcan la necesidad de ambos conjuntos de ajustar su estrategia para evitar cometer errores que puedan costar caro en la clasificación.
La previa del encuentro también destaca el protagonismo de jugadores clave, quienes podrían definir el rumbo del partido. La presión del resultado y la necesidad de puntos harán que la intensidad en el campo sea un factor determinante durante los 90 minutos.
El juego tendrá un horario de comienzo a las 3:00 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.