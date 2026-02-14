Real España toma distancia y se afianza; Choloma se hunde y así quedó la tabla

¡Toman ventaja! El Real España de Jeaustin Campos sigue firme y este sábado 14 de febrero, aunque pasó apuros, venció al CD Choloma (2-0) en el segundo juego de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, resultado que le permite distanciarse en la cima.
Los Aurinegros lograron sacar tres puntos ante un aguerrido cuadro maquilero; con este resultado se afianzan en el primer lugar del torneo con 14 puntos y continúan sin conocer la derrota tras seis partidos disputados.
Con su triunfo, dormirá nuevamente como líder del Clausura 2026, ya que se distanció con 6 puntos de sus más grandes perseguidores. Tiene al Motagua en segundo lugar con 8 unidades, seguido del Olimpia y Olancho FC con la misma cantidad.
Los Potros escalaron en la tabla luego de sumar su segundo triunfo consecutivo tras golear por 4-1 al Juticalpa FC, este sábado en el Estadio Juan Ramón Brevé. Por su parte, los Albos se miden este domingo ante el también urgido de puntos, el Victoria.
En el quinto lugar se encuentra el Marathón con 6 unidades. Los verdolagas visitan este domingo al Motagua en un nuevo clásico del Clausura 2026. En el sexto puesto se estanca el Juticalpa FC con 6 puntos por la derrota.
Victoria es séptimo con 4 y con la misma cantidad, los Lobos de la UPNFM se encuentran en el octavo lugar. Continúan Platense y Choloma con 3 y en el fondo de la tabla se ubica el Génesis PN con apenas 2 puntos.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Con respecto a la pelea por la permanencia, el Choloma se mantiene en el último lugar con 14 puntos. El Victoria puede distanciarse de sacar un resultado positivo ante el Olimpia; la Jaiba Brava es penúltima con 18 unidades y atrás de ellos se encuentra el Génesis PN con 20.
Partidos restantes de la jornada 6 del Clausura 2026
-- Domingo 15 de febrero --
Génesis vs Platense – 3:00 PM
Motagua vs Marathón – 5:15 PM
Victoria vs Olimpia – 7:30 PM
Descansa: UNPFM