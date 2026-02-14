Real España toma distancia y se afianza; Choloma se hunde y así quedó la tabla

San Pedro Sula, Honduras.

¡Toman ventaja! El Real España de Jeaustin Campos sigue firme y este sábado 14 de febrero, aunque pasó apuros, venció al CD Choloma (2-0) en el segundo juego de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, resultado que le permite distanciarse en la cima.

Los Aurinegros lograron sacar tres puntos ante un aguerrido cuadro maquilero; con este resultado se afianzan en el primer lugar del torneo con 14 puntos y continúan sin conocer la derrota tras seis partidos disputados.

Con su triunfo, dormirá nuevamente como líder del Clausura 2026, ya que se distanció con 6 puntos de sus más grandes perseguidores. Tiene al Motagua en segundo lugar con 8 unidades, seguido del Olimpia y Olancho FC con la misma cantidad.